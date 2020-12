US-Wissenschaftler: Schnellere Ausbreitung von neuer Corona-Mutation noch nicht bewiesen

Anzeige

Washington. Eine größere Ansteckungsgefahr durch die neue Coronavirus-Variante in Großbritannien ist nach Angaben des Chefwissenschaftlers des Impfprogramms der US-Regierung noch nicht endgültig belegt. Wissenschaftler arbeiteten noch daran, den Nachweis dafür zu erbringen, sagte Moncef Slaoui.

Ausbreitung von neuer Corona-Mutation könnte unbemerkt begonnen haben

Eine mögliche Erklärung dafür, dass die neue Variante im Vereinigten Königreich vorherrsche, sei, dass die Ausbreitung unbemerkt bereits begonnen haben könnte, bevor Wissenschaftler dies erfasst hätten. Für den schlussendlichen beweis einer rascheren Ausbreitung werden Ergebnisse aus Tierversuchen benötigt. Slaoui sagte, dies könne Wochen dauern.

Bislang gebe es jedenfalls keinen Nachweis, dass die neue Variante schwerere Krankheitsverläufe auslöse oder tödlicher sei. Die Annahme sei, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus auch hier griffen. Auch dies müsse noch belegt werden.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Wochenende erklärt, die neue Virus-Variante sei 70 Prozent ansteckender als bislang bekannte und verbreite sich sehr schnell in London und Umgebung. Johnson hatte am Samstag mit Blick auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus in London und im Süden Englands einen neuen Lockdown für die Region verkündet.