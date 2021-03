US-Experten: Astrazeneca legte möglicherweise veraltete Daten vor

Anzeige

New York. Bei den Ergebnissen einer großangelegten US-Studie zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca wurden nach Angaben von US-Bundesgesundheitsexperten möglicherweise „veraltete Informationen“ benutzt. Es bestehe die Sorge, dass Astrazeneca eine unvollständige Übersicht der Wirksamkeitsdaten geliefert haben könnte, erklärte das Datenüberwachungskomitee (Data and Safety Monitoring Board, DSMB) am Dienstag. Das DSMB ist eine Gruppe von unabhängigen Fachleuten, die nicht zur Studie gehören und deren Daten überprüfen.

Astrazenecas Erklärung: Keine Sicherheitsbedenken

Astrazeneca hatte am Montag erklärt, der Coronavirus-Impfstoff des Unternehmens sei der US-Studie zufolge zu 79 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung mit Symptomen effektiv, auch bei älteren Erwachsenen. Zudem sei er zu 100 Prozent wirksam dabei, eine schwere Erkrankung und einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern. Bei dem zusammen mit der Oxford-Universität entwickelten Vakzin seien zudem keine Sicherheitsbedenken festgestellt worden, auch nicht bezüglich des in Europa identifizierten Risikos seltener Thrombosen, teilte Astrazeneca am Montag mit.

Unabhängiger Ausschuss muss Daten prüfen

Der Impfstoff ist in mehr als 50 Ländern zugelassen, sein Einsatz war aber zuletzt in einigen Ländern wegen Sicherheitsbedenken vorübergehend ausgesetzt worden. In den USA ist er noch nicht zugelassen.

Die Ergebnisse aus der Studie muss Astrazeneca bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und den Zentren für Krankheitskontrolle und -vorbeugung einreichen. Ein unabhängiger Ausschuss muss die Daten prüfen, bevor die Behörden über eine Notfallzulassung für den Impfstoff in den USA entscheiden.