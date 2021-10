US-Geheimdienste: Genaue Herkunft des Coronavirus bleibt unklar – aber keine Biowaffe

Anzeige

Das Coronavirus ist nach Einschätzung von US-Geheimdiensten entweder natürlichen Ursprungs oder ist aus einem Labor entwichen. Beide Hypothesen seien plausibel, heißt es in einem für die Öffentlichkeit freigegebenen Bericht des U.S. Director of National Intelligence.

Genauer würden die US-Dienste es wohl nicht klären können. Als unwahrscheinlich verwarfen die Geheimdienste die Annahme, das Virus könne als biologische Waffe entwickelt worden sein.

Report der US-Geheimdienste zur Herkunft des Coronavirus. © Quelle: ODNI

Wörtlich heißt es in dem Report: „Nach Abwägung und Untersuchung aller geheimdienstlichen Erkenntnisse und weiterer Informationen bleibt die IC (Intelligence Community, Red.), unterschiedlicher Meinung, was die wahrscheinlichste Herkunft von Covid-19 anbelangt. Alle Geheimdienste kommen zu dem Schluss, dass zwei Herkunftshypothesen plausibel sind: die natürliche Exposition durch ein infiziertes Tier oder ein Zwischenfall im Kontext mit einem Labor.“

Praktisch ausgeschlossen wird die Theorie, es könnte sich beim Coronavirus um eine Biowaffe handeln. „Die IC kommt zu dem Schluss, dass China SarS-Cov-2 nicht als biologische Waffe entwickelte. Wir bleiben skeptisch, was die Vorwürfe anbelangt, SarS-Cov-2 sei eine biologische Waffe, weil sie mit wissenschaftlich wertlosen Vorhaltungen begründet werden, ihre Urheber keinen direkten Zugang zum ,Wuhan Institute of Virology (WIV)‘ haben, oder in Verdacht stehen, Falschinformationen zu verbreiten.“