Untersuchung: Astrazeneca-Impfstoff sorgt nicht für erhöhtes Thromboserisiko

Cambridge/London. Eine neue Untersuchung hat nach Angaben von Astrazeneca kein erhöhtes Thromboserisiko durch den Impfstoff ergeben. Das Unternehmen teilte am Montag mit, eine unabhängige Expertengruppe habe keine Sicherheitsbedenken erhoben. Auch die konkrete Suche nach Blutgerinnseln im Gehirn, sogenannten Sinusthrombosen, habe keinen Treffer ergeben. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hatten das Präparat zuletzt ausgesetzt, weil in wenigen Fällen nach der Impfung Thrombosen, also Blutgerinnsel, in Hirnvenen aufgetreten waren. In Deutschland kann das Mittel mittlerweile wieder gespritzt werden.

Astrazeneca-Impfstoff soll zu 79 Prozent wirken

Die Phase-III-Studie mit etwa 32.500 Probanden in den USA, Chile und Peru habe zudem die hohe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs bestätigt, betonte das britisch-schwedische Unternehmen. So schütze das Vakzin mit einer Wirksamkeit von 79 Prozent vor Covid-19, bei Menschen ab 65 Jahren liege dieser Wert sogar bei 80 Prozent, teilt Astrazeneca in einer Pressemitteilung mit.

Das bedeutet, dass unter den älteren Probanden einer geimpften Gruppe 80 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen einer Kontrollgruppe. Die Wirksamkeit über alle Altersgruppen hinweg in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe liege sogar bei 100 Prozent, teilte Astrazeneca mit. Etwa 20 Prozent der Studien-Teilnehmer sollen mindestens 65 Jahre alt gewesen sein. Ebenfalls litten 60 Prozent unter Risikofaktoren für einen schweren Coronavirus-Verlauf wie Diabetes, Herzkrankheiten oder starkem Übergewicht.

Experten empfehlen Astrazeneca-Impfung

Laut Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) wird die Corona-Impfung von Astrazeneca empfohlen, da der Nutzen der Impfung die gegenwärtig bekannten Risiken überwiegt. Laut Mitteilung vom 12. März soll der Corona-Impfstoff von Astrazeneca „unter Einhaltung des empfohlenen Abstands von 12 Wochen zwischen beiden Impfungen eine Wirksamkeit von bis zu 80% in allen Altersgruppen“ zeigen.

Dieser Einschätzung schließt sich auch die Deutsche Gesellschaft für Immunologie e.V. (DGfI) an. Demnach überwiege der Schutz durch die Impfung „deutlich gegenüber dem Risiko einer Nebenwirkung durch eine der seltenen Gerinnungsstörungen“. Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen mit dem mutierten Coronavirus sei es nun wichtiger denn je, „die Impfziele möglichst schnell zu erreichen“.

Astrazeneca will Notfallzulassung bei FDA beantragen

Der Impfstoff namens AZD1222 wurde von Astrazeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt. Er wird seit Januar in Großbritannien in großem Stil eingesetzt. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sprach von „weiteren guten Nachrichten“.

„Die Ergebnisse einer US-Untersuchung des Oxford/Astrazeneca-Vakzins beweisen deutlich, dass der Impfstoff sowohl sicher als auch höchst effektiv ist“, twitterte Hancock. Das Unternehmen kündigte an, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung zu beantragen – in den USA ist der Impfstoff bislang nicht zugelassen.