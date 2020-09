Unicef koordiniert weltweite Corona-Impfkampagne

Anzeige

Genf, New York. Angesichts der Corona-Pandemie bereitet sich das Kinderhilfswerk Unicef auf die größte und schnellste jemals gestartete Impfkampagne vor. Unicef werde 92 armen Ländern beim Kauf und der Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffs helfen, hieß es in einer am Freitag in New York veröffentlichten Mitteilung.

Zudem will Unicef die Koordinierung bei Erwerb und Verteilung eines Impfstoffes für 80 reiche Länder übernehmen. Alle Länder sollten einen sicheren, schnellen und gleichen Zugang zu einem Impfstoff gegen die Krankheit Covid-19 haben, forderte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore.

Risikogruppen soll Zugang ermöglicht werden

Unicef arbeitet eng mit der Impfstoffinitiative Covax der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Auch die Impfstoffallianz Gavi wirkt bei Covax mit. Covax koordiniert die Entwicklung möglicher Impfstoffe gegen Covid-19 und zielt auf die Bereitstellung von rund zwei Milliarden Dosen weltweit bis Ende 2021 ab. Damit könnten ältere Menschen, das Gesundheitspersonal und weitere Risikogruppen einen Schutz vor Covid-19 erhalten.

Mehr als 170 Staaten und verschiedene Organisation haben sich Covax angeschlossen. Davon können laut WHO 80 Staaten die Impfung ihrer Bevölkerung selbst finanzieren. Die USA halten sich von der Initiative fern. US-Präsident Donald Trump hatte den Austritt seines Landes aus der WHO eingeleitet. Derzeit sind laut der WHO neun verschiedene Kandidaten für einen Impfstoff gegen Covid-19 in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung. Neun weitere würden evaluiert.

Unicef ist nach eigenen Angaben der größte einzelne Käufer von Impfstoffen gegen Krankheiten wie etwa Masern. Jährlich erwerbe Unicef mehr als zwei Milliarden Impfdosen für nahezu 100 Länder.