UN: Corona-Krise bedroht Menschen mit Behinderungen besonders stark

New York . Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie warnt die UN vor einer besonderen Gefährdung von Menschen mit Behinderungen. „Der Anteil der Covid-19-bezogenen Todesfälle in Pflegeheimen – in denen ältere Menschen mit Behinderungen überrepräsentiert sind – reicht von 19 Prozent bis zu überraschenden 72 Prozent”, teilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Veröffentlichung eines Berichts am Mittwoch mit. Darin fordert die UN einen behindertengerechten Umgang mit der Corona-Krise.

UN bemängelt ungleichen Zugang zu Informationen

Die Corona-Pandemie verschärfe die Ungleichheiten, denen die rund eine Milliarde Menschen mit Behinderungen auf der Welt ausgesetzt seien, sagte Guterres. Dazu gehörten unter anderem ein Mangel an zugänglichen Informationen, Probleme bei der Umsetzung grundlegender Hygienemaßnahmen und unzugängliche Gesundheitseinrichtungen.

Selbst unter normalen Umständen sei es für Menschen mit Behinderungen schwieriger, Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Verdienstmöglichkeiten zu bekommen.

RND/dpa