Impfstoff Sputnik V erhält Notfallzulassung in der Türkei

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V kann künftig in der Türkei eingesetzt werden. Die türkische Medikamentenaufsicht habe dem Vakzin eine Notfallzulassung erteilt, schrieb Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitag auf Twitter.

Bisher werden in der Türkei die Impfstoffe von Biontech und Sinovac aus China verwendet. Wann genau die Impfungen mit Sputnik V beginnen können, war zunächst nicht klar. Koca hatte diese Woche angekündigt, dass sein Land innerhalb der nächsten sechs Monate 50 Millionen Dosen des Impfstoffs erhalten werde. In einigen Monaten soll die Herstellung von Sputnik V in der Türkei beginnen.

Mehr als 10 Prozent der Türken sind vollständig geimpft

Die Türkei mit ihren 84 Millionen Einwohnern hat bisher rund 22,8 Millionen Impfdosen verabreicht. Rund neun Millionen Menschen im Land sind vollständig geimpft.

Seit Freitag gilt der bisher strengste Lockdown in der Türkei, und zwar für die kommenden drei Wochen. Obwohl das Verlassen der eigenen vier Wände grundsätzlich nur noch zum Einkaufen von Lebensmitteln oder aus anderen wichtigen Gründen erlaubt ist, waren die Straßen in den Städten am Freitag voll. Millionen Türken waren von den Ausgangsbeschränkungen auch ausgenommen, neben Polizisten, Ärztinnen und Pflegern unter anderem auch Arbeiter in Fabriken, in landwirtschaftlichen Betrieben, in der Logistik sowie Touristen.