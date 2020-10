Trumps Corona-Medikamente: Wie hilfreich sind Dexamethason und Remdesivir?

Anzeige

Die Welt blickt in die USA. Wie geht es Donald Trump seit seiner Coronavirus-Infektion? Ein Blick auf seine medikamentöse Behandlung gibt Hinweise darauf, wie komplex die Covid-19-Erkrankung beim Präsidenten verläuft. Neben der Gabe von Remdesivir, dessen Einnahme sich bereits in einem frühen Stadium als wirksam erweist, steht auch Dexamethason auf der Medikamentenliste. Dieses Steroid wird in der Regel nur Schwerkranken verabreicht.

Die neueren Schilderungen seines Leibarztes Sean Conley belegen die Vermutung, dass es Trump zwischenzeitlich schlechter ging als offiziell verkündet. Seine Sauerstoffwerte seien zwei Mal abgesackt, am Freitag habe der Präsident „hohes Fieber“ und einen Sauerstoffgehalt im Blut von unter 94 Prozent gehabt, und das auch am Samstag. Am Sonntag lag der Sauerstoffgehalt dann den Angaben zufolge bei 98 Prozent, also im normalen Bereich. Wegen des vorübergehenden Abfalls verabreichten die Ärzte Trump deshalb den Wirkstoff Dexamethason.

Dexamethason bei schweren Covid-19-Verläufen

Dexamethason bekommen beatmete Covid-19-Patienten. Christian Karagiannidis, Intensivmediziner

Dexamethason gehört inzwischen zum Repertoire bei der Behandlung ernster erkrankter Covid-19-Patienten. Bei einem schwereren Verlauf werden Erkrankte in einer Klinik behandelt und mit Sauerstoff oder einer künstlichen Beatmung unterstützt. Auch in Deutschland ist das so. „Dexamethason bekommen beatmete Covid-19-Patienten“, erklärte beispielsweise der an einer Kölner Klinik arbeitende Lungenarzt und Intensivmediziner Christian Karagiannidis im RND-Gespräch. „Das hat mit Blick auf klinische Erfahrungen wirklich eine Wirkung und kann das Sterberisiko ein Stück weit verringern.“

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) befürwortet den Einsatz des Wirkstoffs. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt inzwischen den Einsatz des Mittels, wie aus einem Anfang September veröffentlichten Leitfaden hervorgeht. Die Therapie könne intravenös oder oral vollzogen werden, dauere sieben bis zehn Tage und eigne sich für „Patienten mit schwerem und kritischen Covid-19-Verlauf.“ Bei keiner schweren Symptomatik ist aus Sicht der WHO keine Steroid-Therapie empfehlenswert.

Ungewiss sei allerdings noch, welche Langzeiteffekte die Steroidbehandlung für die Patienten habe und welchen Einfluss die Gabe auf die Immunität haben könnte, räumt die WHO ein und weist darauf hin, dass es weiterer Studien bedürfe. Es brauche auch weitere Erkenntnisse zum geeigneten Zeitpunkt der Medikamentengabe und zur Dosierungsmenge. In der EU wurde der Wirkstoff schon vor Pandemiebeginn bei anderen Krankheiten eingesetzt, etwa bei Entzündungskrankheiten, zur Verringerung der körpereigenen Immunantwort bei der Behandlung von Allergien und Autoimmunerkrankungen.

Dexamethason-Studie mit Tausenden Covid-19-Patienten

Datengrundlage für die Empfehlung sind die bisherigen Studienergebnisse der international angelegten Recovery-Studie der Universität Oxford. Sie bestätigen den Nutzen von Dexamethason, über 11.500 Patienten aus Großbritannien wurden dafür untersucht.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Dexamethason die Sterblichkeit bei Patienten mit künstlicher Beatmung um etwa 35 Prozent sowie bei Patienten, die eine Sauerstofftherapie erhielten, um etwa 20 Prozent reduziert. Die Sterblichkeit bei Patienten, die keine Sauerstofftherapie benötigen, sei hingegen nicht verringert worden.

Remdesivir verursacht möglicherweise Nierenschäden

Trump hat auch Remdesivir verabreicht bekommen. Das Medikament wird in Europa nun aber wegen möglicher Nierenkomplikationen genauer unter die Lupe genommen. Man habe nach entsprechenden Berichten ein Sicherheits-Prüfverfahren für das Medikament Veklury gestartet, teilte die Arzneimittelagentur der EU (EMA) am Freitag mit. Das Präparat basiert auf Remdesivir. Bei einigen Patienten sollen demnach akute Nierenprobleme aufgetreten sein.

Das Mittel der US-Pharmafirma Gilead Sciences wurde ursprünglich zur Behandlung der Viruserkrankung Ebola entwickelt, aber nie für diesen Einsatz zugelassen. Später gab es Hinweise darauf, dass es gegen Coronaviren wirken könnte. Remdesivir wird per Infusion verabreicht und hemmt ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig ist. Auch in deutschen Kliniken wird es verabreicht. „Remdesivir ist vor allem in der frühen Phase der Erkrankung wirksam“, erklärte Intensivmediziner Karagiannidis zuletzt im Interview. „Deshalb ist es wichtig, dass Covid-19-Patienten frühzeitig ins Krankenhaus kommen, möglichst innerhalb der ersten fünf Tage nach Beginn schwerer Symptome.“