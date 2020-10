Rückkehr zum Wahlkampf: Ist Trump noch ansteckend?

Anzeige

Donald Trump will wieder in die Öffentlichkeit – und das nicht nur virtuell. Am Wochenende sind Wahlkampfauftritte geplant. Zu diesem Zeitpunkt sind dann zehn Tag vergangen, seit der positive Coronavirus-Nachweis beim US-Präsidenten vorlag. Ist das leichtsinnig?

Trump zumindest bekräftigte am Freitagmorgen in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News: “Ich denke nicht, dass ich ansteckend bin.” Auch der Leibarzt Conley spricht davon, dass eine sichere Rückkehr des Präsidenten zu öffentlichen Terminen ab Samstag erwartbar sei.

Ferndiagnosen sind in so einem Fall schwierig. Aber wer auf die Studienlage zur Ansteckungsdauer bei einer Coronavirus-Infektion blickt, wäre vielleicht etwas vorsichtiger. Denn es gibt zwar gewisse Indizien dafür, dass eine Ansteckungsfähigkeit im Laufe der Erkrankung abnimmt. Aber so ganz genau wissen können es Mediziner nicht. Denn es gibt Fälle, bei denen Covid-19-Patienten auch zehn Tage nach Symptombeginn infektiös sind – und womöglich noch andere Menschen mit Sars-CoV-2 anstecken können.

Covid-19: Zeiträume der Infektiösität variieren

“Der genaue Zeitraum, in dem Ansteckungsfähigkeit besteht, ist noch nicht klar definiert”, fasst auch das Robert Koch-Institut den derzeitigen Forschungsstand in seinem Steckbrief zum Coronavirus zusammen. Immerhin: Ein paar Eckpfeiler gibt es inzwischen, an denen sich Gesundheitsbehörden bei Isolierungsstrategien orientieren. Als gesicherte Erkenntnis gilt beispielsweise, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Zeit um den Symptombeginn am größten ist und eine Person bereits vor Auftreten von Krankheitsanzeichen infektiös sein kann. Forscher wissen inzwischen auch, dass die Ansteckungsfähigkeit bei normalem Immunstatus im Laufe der Erkrankung abnimmt.

Aber: Schwer erkrankte Patienten scheiden mitunter länger infektiöses Virus aus, können laut RKI auch deutlich später als zehn Tage nach Symptombeginn ansteckend sein. Äußerst unwahrscheinlich und nur in Einzelfällen sei jemand nach zehn Tagen noch infektiös, der einen milden bis moderaten Krankheitsverlauf durchläuft. Sprich: Eine Person, die nicht in die Klinik musste, nicht medikamentös behandelt und beatmet werden musste.

Milder oder schwerer Covid-19-Verlauf bei Donald Trump?

Aufgrund widersprüchlicher Informationen ist es schwierig zu beurteilen, wie schwer der Covid-19-Verlauf beim US-Präsidenten wirklich war. Donald Trump ist in ärztlicher Behandlung gewesen und wurde mehrere Tage in einem Militärkrankenhaus betreut. Er hat Medikamente verabreicht bekommen, die sonst eher bei schwereren Verläufen Anwendung finden: Dexamethason, Remdesivir, ein experimentelles Antikörpergemisch namens REGN-CoV-2. Auch Sauerstoff sei ihm zugefügt worden, teilten die Ärzte später mit, was auf Atembeschwerden hinweist.

Die offiziellen Aussagen der Ärzte und des Weißen Hauses betonen allerdings einen eher milden Krankheitsverlauf, den Trump inzwischen überwunden habe. Am Mittwoch hatte Trump laut Angaben seines Arztes bereits seit mehr als 24 Stunden keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung mehr. Er habe zudem den vierten Tag in Folge kein Fieber mehr und habe auch sonst im Bereich des normalen Spektrums “stabile” Werte, teilte Sean Conley in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mit. Auch die Sauerstoffsättigung in seinem Blut und die Atmung seien gut, hieß es weiter. Der Präsident habe seit dem Beginn seines Krankenhausaufenthalts am Freitag keinen zusätzlichen Sauerstoff verabreicht bekommen. Trump habe am Mittwochmorgen (Ortszeit) gesagt “Ich fühle mich toll”, schrieb der Leibarzt.

Das Vertrauen in die Aussagen der Ärzte ist jedoch getrübt. Am Samstag vor einer Woche zeichneten sie noch ein rosiges Bild von Trumps Zustand. Tags darauf mussten sie jedoch einräumen, dass es doch ernster war. Zweimal seien die Sauerstoffwerte des Präsidenten im Verlauf der Erkrankung gefallen. Trumps Ärzte haben deutlich gemacht, dass seine Herz-, Nieren- und Leberfunktionen normal seien. Auf die Frage, ob bildgebende Verfahren eine Auswirkung der Infektion auf Trumps Lungen oder gar Hinweise auf eine Lungenentzündung zeigten, hielt sich sein Leibarzt “Es gibt einige erwartete Befunde, aber nichts von größeren klinischen Bedenken.” Was unter “erwarteten Befunden” zu verstehen ist, blieb unklar. Es ist also schwierig zu beurteilen, inwieweit Trump bei den offiziellen Wahlkampfauftritten am Wochenende potenziell noch infektiös sein könnte – und wie fit der Präsident wirklich ist.