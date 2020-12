Corona: Gab es in einer sächsischen Klinik bereits Triage-Fälle?

Anzeige

Anzeige

Zittau. Das Oberlausitzer Bergland-Klinikum im sächsischen Zittau prüft Berichte zu einer möglichen Triage bei Corona-Patienten. Triage kann grob gesagt bedeuten, dass Mediziner bei knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. Derzeit könne noch nichts zu den Aussagen gesagt werden, die der Ärztliche Direktor der Klinik in einem Online-Bürgerforum am Dienstagabend gemacht haben soll, sagte eine Sprecherin des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz, zu dem das Krankenhaus gehört, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Patienten werden in andere Kliniken verlegt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein Reporter des Deutschlandfunks hatte getwittert, dass der Ärztliche Direktor Mathias Mengel in dem Forum gesagt habe, im Klinikum Zittau habe schon mehrfach triagiert werden müssen, weil nicht genug Beatmungsbetten zur Verfügung stünden.

Dem Nachrichtenportal t-online erklärte der Mediziner: „Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht.“

Es werde versucht, die Patienten, für die es keine Versorgung gibt, in eine andere Klinik zu verlegen, sagte Mengel demnach. „Aber wir sind im Epizentrum, manche Häuser nehmen gar nicht mehr auf.“ Die Entscheidung könne auch bedeuten, dass es für einen nicht verlegungsfähigen Patienten dann keine entsprechende Hilfe mehr gebe.

Anzeige

Zahl der Corona-Intensivpatienten steigt

Der Landkreis Görlitz, in dem die Klinik liegt, gehört zu den absoluten Corona-Hotspots in Deutschland. Nach Angaben des sächsischen Sozialministerium lag die Sieben-Tages-Inzidenz dort am Dienstag bei über 500. Sachsen ist nach Berlin aktuell das Bundesland mit den meisten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner.

In den Kliniken bundesweit ist die Situation derzeit sehr angespannt. Die Zahl der intensivpflichtigen Corona-Patienten steigt seit Ende September kontinuierlich, Ärzte warnen folglich vor einem Mangel an Intensivbetten. Am Dienstag verzeichnete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 4735 Corona-Intensivpatienten in 1290 Krankenhäusern. Mehr als 22.400 Intensivbetten waren belegt, 4682 noch frei.

Anzeige

Klinische Erfolgsaussicht ist wichtigstes Kriterium bei der Triage

Wenn Betten- und Behandlungskapazitäten fehlen, sind Mediziner gezwungen, Triage-Entscheidungen zu treffen. Das Wort Triage stammt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt „die Auswahl“ oder „die Sortierung“. Ärzte müssen in Ernstfällen also darüber entschieden: Welcher Patient erhält das einzig verfügbare Beatmungsgerät? Oder: Sollte die Beatmung eines Patienten gestoppt werden, um ein anderes Menschenleben zu retten?

Das wichtigste Kriterium bei der Triage ist in Deutschland die klinische Erfolgsaussicht. Also – wenn nicht anders vermeidbar – sollen die Patienten intensivmedizinisch priorisiert werden, die durch die Maßnahmen eine höhere Überlebenschance haben. So ist es in der Leitlinie „Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der Covid-19-Pandemie“ geregelt, die die Divi zusammen mit sieben weiteren Fachgesellschaften veröffentlicht hat.

Patientenwille muss mit einbezogen werden

Anzeige

Um die klinische Erfolgsaussicht eines Patienten beurteilen zu können, müssen Mediziner neben dem allgemeinen Gesundheitszustand auch den Schweregrad der aktuellen Krankheit sowie Begleiterkrankungen berücksichtigen. Auch der Patientenwille muss vor der Aufnahme auf die Intensivstation bedacht werden.

Das Alter oder der soziale Status dürfen als Entscheidungskriterien nicht zugrunde gelegt werden – anders als zum Beispiel in Italien. Dort sollen Mediziner möglichst viele Lebensjahre retten, sprich jüngere Patienten werden bevorzugt behandelt.