Thailand: Strikte Hygieneregeln - Schulkinder lernen mit Maske hinter Spuckschutz

Noch immer wird in Deutschland darüber diskutiert, wie der Schul-Alltag nach dem Ende der Sommerferien aussehen soll. Wird es überall eine Maskenpflicht geben? Kann der Mindestabstand überhaupt eingehalten werden? Während die Debatte um die Hygieneregeln hierzulande nicht abreißt, setzt Thailand in seinen Schulen schon strikte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie um.

Thailand: Strikte Hygieneregeln in Schulen trotz weniger Corona-Fälle

In Thailand haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore 3351 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 58 Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Obwohl das südostasiatische Land vergleichsweise wenige Fälle hat, gilt nach wie vor der Corona-Notstand. Anfang Juli begann in Thailand eine fünfte Phase der Lockerungen. Seitdem sind auch Schulen wieder geöffnet.

Doch der Schul-Alltag hat sich stark verändert. Um zu verhindern, dass es in Schulen zu Neu-Ausbreitungen kommt, müssen Schüler unter anderem stets einen Mund-Nasen-Schutz und teils auch Gesichtsvisiere tragen. Außerhalb jedes Klassenzimmers wurden Wasserbecken und Seifenspender installiert.

Und bevor die Schüler in das Klassenzimmer eintreten dürfen, muss zuerst ihre Temperatur gemessen werden. An ihren Sitzplätzen sind zudem Schutzscheiben platziert. Auch für Kindergartenkinder gelten strikte Sicherheitsmaßnahmen: Gespielt wird nur in kleinen Flächen, die von Schutzscheiben umgeben sind. Obwohl Schulen in Thailand die Maßnahmen inzwischen lockern dürfen, setzen Schulen wie die Wat Khlong Toey School in Bangkok weiterhin auf strikte Hygieneregeln.