So funktioniert die Vergabe von Impfterminen in den Bundesländern

Seit Ende des Jahres 2020 wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Zunächst wurden in vielen Bundesländern hauptsächlich mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen geschickt, um dort die Über-80-Jährigen sowie das Pflegepersonal zu impfen. Mit der Zeit gehen aber auch immer mehr Impfzentren an den Start. Als erste Gruppe Zugang zur Impfung bekommen sollen Ältere über 80 Jahre, zudem Personal etwa in Notaufnahmen oder Corona-Stationen sowie in der Altenpflege. Insgesamt umfasst diese Gruppe der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge rund 8,6 Millionen Menschen.

Wie die Terminvergabe läuft, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Auch die bundeseinheitliche Telefonnummer 116 117 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird noch nicht von allen Bundesländern genutzt. Die zugehörige Website der KBV informiert über die Besonderheiten der Länder. Ein Überblick.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg läuft die Terminvereinbarung für eine Impfung telefonisch über die bundeseinheitliche Rufnummer 116 117, eingehende Anrufe werden an das vom Land beauftragte Callcenter weitergeleitet. Auch online werden Termine vergeben, und zwar über den zentralen Impfterminservice der Kassenärztlichen Vereinigungen. Es werden gleichzeitig die Termine für die Erst- und Zweitimpfung vergeben.

Bayern

In Bayern vergeben die Impfzentren ihre Termine selbst. Welches Impfzentrum zuständig ist, kann über die PLZ-Suche auf der Website des Bayrischen Gesundheitsministerium ermittelt werden. Dort werden auch die nötigen Telefonnummern der Impfzentren bereitgestellt. Eine Onlineanmeldung soll im Laufe des Januars 2021 möglich sein.

Berlin

In Berlin erfolgt die Terminvergabe für die Corona-Impfung derzeit nur nach schriftlicher Einladung per Brief durch den Berliner Senat oder durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Alle Informationen zur Terminbuchung für Impfberechtigte sind in dem Schreiben enthalten. Über die zentrale Telefonnummer 116 117 werden keine Termine für Berlin vergeben.

Brandenburg

In Brandenburg erfolgt die Terminvereinbarung bisher ausschließlich über die zentrale Rufnummer 116 117.

Bremen

In Bremen erhalten Bürgerinnen und Bürger, die impfberechtigt sind, eine Einladung zur Terminvereinbarung per Post. In dem Schreiben ist ein Zugangscode enthalten, mit dem dann online ein Termin vereinbart werden kann.

Video Wie entsteht ein Impfstoff? 1:52 min Nach einem Impfstoff gegen Covid-19 wird unnachgiebig geforscht. Innerhalb von nur einem Jahr war bereits der erste Kandidat in der Zulassungsphase.

Hamburg

Das zentrale Hamburger Corona-Impfzentrum in den Messehallen nimmt am Dienstag, 5. Januar, den Betrieb auf. Zunächst sind Beschäftigte ambulanter Pflegedienste aufgerufen, einen Termin zu vereinbaren. Ab Mitte Januar werden auch Hamburgerinnen und Hamburger im Alter von über 80 Jahren geimpft. Wer impfberechtigt ist, wird zunächst schriftlich informiert. Derzeit werden noch keine Termine für die Impfung im Hamburger Impfzentrum vergeben. Aktuelle Informationen erhalten Sie hier.

Hessen

In Hessen werden am 19. Januar die ersten sechs regionalen Impfzentren geöffnet. Impfberechtigte können sich ab dem 12. Januar entweder über die bundeseinheitliche Telefonnummer 116 117 melden oder sich online auf der Website impfterminservice.de registrieren. Geöffnet werden zunächst die sechs Impfzentren in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt, die jeweils auch für die Versorgung der Umgebung zuständig sind, so dass Impftermine für die Betroffenen in ganz Hessen vergeben werden können.

Mecklenburg-Vorpommern

Seit dem 4. Januar werden Menschen über 80 von den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern angeschrieben und erhalten Informationen zur Impfung und eine Telefonnummer, unter der Impftermine vereinbart werden können. Ab den 12. Januar sollen die Impfungen in den Impfzentren dann starten – nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) stehen zwölf Impfzentren bereit. Weitere Informationen hat das Bundesland hier zusammengefasst.

Niedersachsen

In Niedersachsen ist eine Vereinbarung zur Corona-Impfung bislang nicht möglich, seit Mitte Dezember ist aber die Impfhotline unter 0800 99 88 665 freigeschaltet. Demnächst soll dann auch eine Onlineplattform zur Verfügung stehen, über die Termine vereinbart werden können. Das Land Niedersachsen informiert, dass die Terminvereinbarung erst möglich sein wird, wenn mehr Impfstoff vorhanden ist. Die rund 50 Impfzentren sind demnach zwar arbeitsbereit, stehen aber bislang noch nicht zur Verfügung, da der Fokus noch auf mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen liegt. Informationen rund um das Thema Impfung hat das Bundesland hier zusammengetragen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen ist es bislang nicht möglich, Termine zur Corona-Schutzimpfung zu vereinbaren – der Betrieb in den Impfzentren soll voraussichtlich im Februar starten. Vorerst konzentriert sich das Land auf die Impfung in Senioren- und Pflegeeinrichtung – die Impfzentren sind zwar einsatzbereit, aber noch nicht geöffnet. Weitere Informationen hat das Bundesland hier zusammengestellt.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz werden Termine telefonisch unter der Rufnummer 0800 5758100 vergeben. Sie können aber auch über die Internetseite www.impftermin.rlp.de ausgemacht werden. Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz sind von Donnerstag (7. Januar) an geöffnet. Alle Menschen ab 80 Jahren werden auch per Brief über die Impfmöglichkeit informiert. Das Schreiben soll spätestens am Dienstag (5. Januar) in den Briefkästen liegen, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ankündigte. Weitere Informationen hat das Bundesland hier zusammengestellt.

Saarland

Im Saarland ist eine Impfung nach vorheriger Terminvereinbarung bereits möglich – aktuell sind aber alle Termine ausgebucht. Die Terminvergabe erfolgt – bei verfügbaren Terminen – über ein Onlinebuchungssystem auf impfen.saarland.de und telefonisch unter 0681 501 4422 und unter 0800 9991599. Außerdem will das Saarland bis Anfang nächster Woche eine Warteliste für berechtigte Impfwillige einführen, die bislang keinen Termin für eine Corona-Impfung bekommen haben.

Bis Ende Januar sollen insgesamt 8700 Corona-Impfungen in den saarländischen Impfzentren (Saarbrücken (Messegelände), Saarlouis (ehem. Gebäudekomplex des Autozulieferers „BraunCarTech“) und Neunkirchen (Stadtteil Sinnerthal) möglich sein.

Sachsen

In Sachsen wird es voraussichtlich bis Mitte Januar keine individuellen Termine für Impfungen gegen das Coronavirus geben, da nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht. Bislang werden Bewohner und die Mitarbeitenden in den stationären Pflegeeinrichtungen und das medizinische Personal in den Krankenhäusern geimpft. Auf den Seiten des Bundeslandes sollen Informationen bekanntgegeben werden, sobald die Vergabe von Impfterminen möglich ist. Die Terminvergabe soll dann über eine zentrale Hotline oder online erfolgen.

Die Adressen der Impfzentren lassen sich auf der Seite des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erfahren.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sollen ab dem 11. Januar Termine für die Corona-Impfung zur Verfügung stehen. Termine sollen an Menschen über 80 Jahren sowie berechtigtes Pflegepersonal jeweils für eine Woche vergeben werden. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) an. Diese werden dann unter der zentralen Rufnummer 116 117 und online unter impfterminservice.de vergeben. In allen Landkreisen und Kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt sind Impfzentren arbeitsbereit. Weitere Informationen und die Adressen der insgesamt 14 Impfzentren lassen sich hier in Erfahrung bringen.

Schleswig-Holstein

Seit dem 4. Januar können sich Impfberechtigte bereits in Schleswig-Holstein gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Terminvergabe erfolgt über die Rufnummer 116117 oder online unter www.impfen-sh.de. Aktuell sind alle verfügbaren Impftermine vergeben – Buchungen sollen erst ab kommender Woche Dienstag (11. Januar) wieder möglich sein. Anmelden kann man sich dann ab acht Uhr online und ab neun Uhr telefonisch. Das Gesundheitsministerium wies aber darauf hin, dass freie Termine abhängig von der verfügbaren Impfstoffmenge sind.

Weitere Informationen und die Adressen der insgesamt 15 Impfzentren lassen sich hier in Erfahrung bringen.

Thüringen

In Thüringen lassen sich Termine zur Corona-Impfung unter impfen-thueringen.de oder unter der Telefonnummer 03643 4950490 vereinbaren. Aktuell sind aber alle Termine vergeben. Das Terminvergabeportal soll ab dem 8. Januar wieder freigeschaltet werden, da dann neuer Impfstoff zur Verfügung steht. Ab dem 13. Januar beginnt die Öffnung der 29 zentralen Impfstellen in Thüringen für Personen der Stufe „höchste Priorität“ – hier hat das Bundesland zusammengefasst, wen das betrifft.