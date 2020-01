Teilreisewarnung nach China: Deutschland reagiert

Anzeige

Das Auswärtige Amt hat eine Teilreisewarnung herausgegeben: Vor Reisen in die Provinz Hubei wird gewarnt. Auch die USA, Japan, Frankreich, die Mongolei und andere Länder planten, ihre Bürger auszufliegen oder anderweitig aus Wuhan zu holen. Nun schränken etwa Unternehmen und Universitäten Reisen nach China ein oder holen Mitarbeiter und Studenten aus dem Land zurück.

Hauptreisezeit nach China ist der Sommer

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland ist ein 33-Jähriger aus Bayern. Der Mann habe sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Den Mitarbeitern in der Stockdorfer Zentrale hat das Management von Webasto für diese Woche freigestellt, ob sie ins Büro kommen wollen, oder lieber zuhause arbeiten. Schon zuvor hatte das Unternehmen sämtliche Dienstreisen nach China für die nächsten zwei Wochen abgesagt. Andere Unternehmen ziehen nach und schränken die Reisen nach China ein.

Der Reisekonzern Tui etwa zieht Konsequenzen aus dem Coronavirus. Kunden, die in den nächsten zwei Wochen eine China-Reise geplant haben, können gebührenfrei auf einen anderen Reisetermin umbuchen, wie der deutsche Branchenprimus mitteilte. Aktuell hat das Unternehmen nach eigenen Angaben nur wenige Gäste in dem Land. Hauptreisezeit ist der Sommer. „Wir stehen weiterhin in Kontakt mit den Behörden und beobachten die Situation genau“, sagte eine Sprecherin.

Studierenden wird die Ausreise angeboten

Die RWTH Aachen empfiehlt ihren Studenten und Wissenschaftlern ebenfalls, aktuell auf Reisen nach China zu verzichten. Darüber hinaus wollte die Uni nach Angaben einer Sprecherin weitere Vorsichtsmaßnahmen beschließen. Von den insgesamt 45.000 Studenten an der RWTH seien derzeit 90 in China, über 2600 chinesische Studenten seien in Aachen. Eine chinesische Studentin, die in den vergangenen Tagen in die abgeriegelte Metropole Wuhan reisen wollte, habe ihr Flug-Ticket verfallen lassen müssen, weil sie dort nicht einreisen durfte.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bot rund 80 über den Dienst geförderten Stipendiaten in China die Ausreise an, sagte Sprecher Michael Flacke: „Wir haben gesagt, wenn ihr Euch unsicher fühlt mit der Lage, reist aus. Wir übernehmen das.“ Der DAAD ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Nach Angaben des Dienstes waren 2018 knapp 37.000 chinesische Studierende über DAAD-Programme in Deutschland und 2016/2017 über 8100 deutsche Studierende in China.

Konzerne beschränken oder stoppen Reisen nach China

BMW, Audi, und Siemens erklärten, dass nur noch zwingend notwendige Dienstreisen nach China angetreten werden. Die Allianz hat Geschäftsreisen aus Singapur, dem Sitz ihrer Holding für Asien und den Pazifikraum, nach China vorübergehend gestoppt. Zudem bittet der Konzern alle seine Mitarbeiter, Reisen nach China nach Möglichkeit auszusetzen.

Bei Schaeffler gilt bereits seit vergangener Woche ein Reiseverbot nach und aus China. Von Brose hieß es am Dienstag, man nehme „von Dienstreisen nach China Abstand“, Einzelfälle würden geprüft.

Der Essener Technologiekonzern Thyssenkrupp beschränkt Dienstreisen von und nach China. „Thyssenkrupp empfiehlt allen Beschäftigten dringend, zur Sicherheit bis auf weiteres alle Reisen von und nach China zu unterlassen, die nicht unbedingt erforderlich sind“, erklärte ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage. Thyssenkrupp beschäftigt in China rund 17.500 Menschen, davon etwa 350 in einem Unternehmen der Aufzugssparte in der abgeriegelten Metropole Wuhan.

Mitarbeitern wird Home Office empfohlen

Auch der Gesundheitskonzern Fresenius hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Vertriebsmitarbeitern der Flüssigmedizinsparte Kabi in der Region Wuhan habe man empfohlen, möglichst von zu Hause zu arbeiten, erklärte Fresenius. Die Beschäftigten vor Ort seien für Notfallpläne sensibilisiert worden. Fresenius habe am Standort Wuhan mehr als 50 Mitarbeiter.

Derzeit gebe es keine Verbote für Dienstreisen von Fresenius-Beschäftigten nach China, sagte ein Sprecher des Bad Homburger Dax-Konzerns weiter. „Allerdings empfehlen wir, nicht dringend notwendige Dienstreisen nach Möglichkeit nicht anzutreten oder zu verschieben.“ Mitarbeiter, die etwa aus China zurückkehrten, sollten im Zweifel ärztlichen Rat beanspruchen. Der Konzern beobachte die Lage genau und stehe im Austausch mit den Behörden.

Plant Bundesregierung Rückholaktion?

Rund 90 Deutsche stecken in Wuhan fest. Die Metropole ist von der Außenwelt abgeschottet, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Außenminister Maas erwägt eine Rückholaktion - wann diese starten soll, ist noch ungewiss.

RND/dpa/hb