Berechnungen: Zur Eindämmung der Pandemie reichen Maßnahmen nur bis Dezember nicht aus

Hannover. Das Forschungszentrum Jülich hat mit einer mathematische Simulationen die Eindämmung der Covid-19 Pandemie in Deutschland berechnet. Anlass war der Teil-Lockdown, der für den ganzen November über verordnet wurde. Das Ergebnis: „Ein einzelner 4-wöchiger weicher bis moderater Lockdown ab dem 2.11. wird nicht ausreichend sein, um eine dritte stärkere Covid-19-Welle zu vermeiden“, heißt es in einer Pressemitteilung des „CoSiMo (COVID-19 Simulation und Modellierung) Teams“. Würde der Teil-Lockdown am 1. Dezember ohne weitere folgende Maßnahmen aufgehoben, gäbe es zwei Wochen später wieder an die 100.000 Neuinfektionen im 7-Tage-Durchschnitt, berechnet das Team.

Vier Szenarien im Vergleich

Anhand mathematischer Modelle, die schon im Lauf der ersten Covid-19-Welle entwickelt wurden, haben die Experten mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf der Pandemie berechnen. Insgesamt wurden vier Szenarien entwickelt.

Szenario 1: Teil-Lockdown vom 2. November bis 1. Dezember, danach keine weiteren Maßnahmen.

Ab Januar 2021 würden die Neuinfektionen wieder bei über 100.000 im 7-Tages-Durchschnitt liegen. Ein Ausklingen der Zahlen wird erst ab Ende Mai 2021 vorausgesagt.

Szenario 2: Teil-Lockdown vom 2. November bis 1. Dezember und dann die Wiederholung vergleichbarer Maßnahmen während der Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 11. Januar 2021.

Die Zahl der Neuinfektionen würde ab März 2021 wieder einen Höhepunkt erreichen, wenngleich es nicht so viele wie in Szenario 1 wären - etwa um die 40.000 gemeldete Infektionen wöchentlich. Auch in diesem Szenario könnte ein Ausklingen ab Ende Mai erreicht werden.

Szenario 3: Teil-Lockdown vom 2. November bis 1. Dezember, sowie 23. Dezember bis 11. Januar 2021 und über Fasching vom 1. bis 21. Februar 2021.

Der Höhepunkt würde Mitte Februar erwartet, mit unter 40.000 wöchentlichen Neuinfektionen.

Szenario 4: Kontinuierlich geltende Maßnahmen und gegebenenfalls zusätzliche Einschränkungen bis April 2021.

Die Neuinfektionen würden bei knapp über 20.000 wöchentlich liegen und kontinuierlich abnehmen.

Das Fazit der Forscher lautet: Während ein einzelner weicher bis moderater Lockdown wohl nicht ausreichen werde, könnte die Wiederholung von Lockdown-Perioden mit moderaten und strikten Einschränkungen, es ermöglichen, die Covid-19-Wellen unter Kontrolle zu halten. Würde man dagegen die derzeit geltenden Maßnahmen bis zum Frühjahr 2021 aufrecht erhalten und dabei kurzzeitig auf striktere Einschränkungen zurückgreifen, wäre eine dauerhafte Eindämmung der Epidemie in Deutschland möglich.

Modelle berücksichtigen nachlassende Vorsicht

Als Vergleichsgrößen wurden der zu erwartende Peak der täglich gemeldeten Fälle sowie der Peak der vorhergesagten intensivstationpflichtigen Patienten verwendet. Das Verhalten der Bevölkerung könnte in den Szenarien allerdings nur geschätzt werden. „Wir geben deshalb nur Szenarien unter der Annahme verschieden starker Kontaktreduktionen an“, so das Cosimo-Team.

Grundannahmen, die in allen betrachteten Szenarien getroffen wurden, waren außerdem jahreszeitliche Schwankungen: mehr infektiöse Kontakte im Winter, wegen vieler Aktivitäten in geschlossenen Räumen. Und: „Die Modelle berücksichtigen nachlassende Vorsicht seit Lockerung der Maßnahmen aus dem Frühjahr 2020, machen aber keine Annahmen über möglicherweise zusätzlich nachlassende Wirksamkeit der neu getroffenen Maßnahmen“, heißt es.

Die Modelle werden mit dem Rechenprogramm Covid-19 Bayesian Modelling for Outbreak Detection oder kurz BSTI-Modell, ein Gemeinschaftsprojekt von Informatikern der Universität Osnabrück und dem Forschungszentrum in Jülich. Die Osnabrücker haben das Programm entwickelt, betrieben wird es über die Superrechner des Jülicher Forschungszentrums.