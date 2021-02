Tansanias Präsident will Corona-Pandemie mit Gebeten bekämpfen und rät von Impfung ab

Anzeige

Anzeige

Dodoma/Tansania. „Das Land, wo Corona nicht existiert” – so bezeichnete vor kurzem die Wochenzeitung „The Continent” Tansania. Im vergangenen Juli erklärte dessen Präsident John Magufuli Covid-19 in seinem Land für „ausgelöscht”. Während die Infektionen in den Nachbarländern weiter steigen, bleiben die tansanischen Fallzahlen eingefroren. Gesundheitsarbeiter, Politiker und Gesellschaft sind angehalten diesem offiziellen Kurs zu folgen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Zwar berichten Ärzte in der Wirtschaftsmetropole Dar es Salaam gegenüber Reportern von „vielen Corona-Fällen”, auf Totenscheinen führen sie jedoch „Lungenentzündung” als Todesursache an. Die Folgen einer Covid-Diagnose für Mediziner beschreibt ein Arzt mit den Worten: „Du würdest deinen Job verlieren und die Regierung könnte dir deine Lizenz entziehen. Es ist sehr gefährlich.”

Anzeige

509 Corona-Infektionen in Tansania

Magufuli kam 2015 ins Amt und wurde trotz zunehmend autoritären Regierungsstils 2020 wiedergewählt. Zwar verzeichnete Tansania vergangenes Jahr offiziell 509 Infektionen – danach sei man das Virus jedoch durch Gebete losgeworden, beharrt der Präsident: „Im Leib Christi wird Corona nicht überleben, es wird verbrennen”, erklärte er. Erneut sorgte Magufuli im Januar für Aufsehen, als er seine Landesleute vor den „gefährlichen” Covid-Impfstoffen warnte.

Anzeige

„Diese Position hat sich nach und nach entwickelt: Von einem logischen Argument, dass das Land sich keinen Lockdown leisten könne, hin zu einer kontroversen Sicht, welche die Wirksamkeit von Impfungen infragestellt”, sagt ein Politologe in Tansania. Er will aus Angst vor Verfolgung namentlich nicht genannt werden. Magufulis Regierung unterstellt er ein „Versagen”, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen.

Gesundheitsbehörden empfehlen Saunakuren

Anzeige

Statt Impfungen empfahlen die Gesundheitsbehörden den Tansaniern Kräuter- und Saunakuren. Bald kursierten in sozialen Medien Bilder, in denen Gesundheitsministerin Dorothy Gwajima und andere Beamte die Tinkturen selbst testen und Dampf inhalieren. Bei manchem Beobachter weckte dies Erinnerungen an Südafrikas frühen Kampf gegen die HIV/Aids-Epidemie. Die Regierung in Pretoria hatte Infizierten damals eine Kur aus Knoblauch, roter Beete und Zitrone empfohlen. Infolge starben laut einer Studie mehr als 300.000 Menschen an der Infektionskrankheit.

Viele Tansanier lehnen Ausgangsbeschränkungen aufgrund der weit verbreiteten Armut ab. Nichtsdestotrotz wächst in der ostafrikanischen Nation der Unmut über Magufulis Corona-Politik. Teils aus Eigenschutz, teils aus Protest tragen etliche Tansanier heute Masken in der Öffentlichkeit. Im Internet holen sie nach, was ihre politischen Vertreter versäumten: Sie warnen vor dem Virus und rufen ihre Mitbürger über Facebook und Co. zum Händewaschen und Abstandhalten auf.

„Virus wird sich nicht an Landesgrenzen halten”

Damit sind sie nicht allein. Ende Januar warnten Tansanias Bischöfe vor einer „neuen Infektionswelle”. Zudem erinnerten sie die Machthaber in der Verwaltungshauptstadt Dodoma angesichts der steigenden Fallzahlen in Afrika: „Unser Land ist keine Insel.” Noch deutlichere Worte findet der Oppositionspolitiker Zitto Kabwe. Er fürchtet, dass von seinem Land eine Gefahr ausgehe: „Präsident John Magufulis Anti-Impf-Rhetorik ist gefährlich für Tansania und seine Nachbarn. Das Virus, das uns derzeit trifft, wird nicht so höflich sein, sich an Landesgrenzen zu halten.” Kabwe ruft Ostafrikas Machthaber deshalb auf, zum Schutz der mehr als 170 Millionen Bewohner der Region zu intervenieren.

Anzeige

Auch außerhalb Ostafrikas bereitet Magufulis Leugnung Kopfzerbrechen. Der Vorsitzende der kontinentalen Gesundheitsbehörde, Africa CDC, John Nkengasong, forderte von Magufuli, die Ablehnung von Impfstoffen „zügig zu überdenken”. Ähnliche Apelle kamen von der WHO.