Trotz Lockerungen: Sylter Betriebe wollen Corona-Regeln behalten

Anzeige

Anzeige

Obwohl wieder neue Corona-Fälle auf Sylt nachgewiesen wurden, treten ab Montag in Schleswig-Holstein weitere Lockerungen in Kraft. Viele Sylter sind mit dem Wegfall der Maskenpflicht beim Besuch von Innenräumen in Restaurants oder der Aufhebung der Testpflicht aber nicht einverstanden.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, warnt auf Facebook vor voreiligen Lockerungen. Er appelliert an die Betriebe, an der bisherigen Teststrategie festzuhalten und über das Hausrecht auch weiterhin zu fordern. „Sicher, es werden nicht alle begeistert sein – es geht aber um unsere Gesundheit, um unser Sylt und um die Vermeidung eines weiteren lokalen Lockdowns“, schreibt er weiterhin.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Dehoga appelliert an die Landesregierung

Der Verband Dehoga Sylt unterstützt die Beibehaltung der Schutzmaßnahmen. „Handeln wir gemeinsam für eine sichere Insel, für ein niedriges Infektionsgeschehen und gegen einen erneuten Lockdown!“, schreibt der Hotel- und Gaststättenverband am Sonntag auf seiner Facebook-Seite.

Anzeige

In einem Schreiben an die Staatskanzlei der Landesregierung Schleswig-Holstein fordert er, Testungen zum Schutz der Mitarbeitenden und Gäste beizubehalten. Zwar seien Lockerungen und Anpassungen an das Infektionsgeschehen notwendig und zu begrüßen, doch mit den Änderungen würde das Risiko einer Ansteckung für alle erhöht. „Insofern können wir nur appellieren, an einer Verpflichtung zur Vorlage eines Negativtests in der Innengastronomie festzuhalten und gleiche Regelungen im Beherbergungsgewerbe anzuwenden“, so die Dehoga.