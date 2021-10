Sydney beendet 15-wöchigen Lockdown nach erfolgreicher Impfkampagne

Anzeige

Das Ende des 15 Wochen andauernden Lockdowns in Sydney steht bevor: Der 11. Oktober soll kein „Freedom Day“ wie in Großbritannien werden, vielmehr will man die Restriktionen in der australischen Fünf-Millionen-Metropole stufenweise zurückschrauben. Die Ausgangssperre, die nach einem Ausbruch der Delta-Variante in Sydney von Ende Juni bis in den Oktober hinein angedauert hatte, hatte vor allem das Zentrum Sydneys in eine Geisterstadt verwandelt. Zeitweise durften sich die Bürger nur innerhalb ihres Bezirks oder bis maximal fünf Kilometer außerhalb aufhalten, sämtliche Geschäfte, Büros und Schulen waren geschlossen – mit Ausnahme aller essenziellen Dienstleistungen.

In Vorfreude auf wieder mehr Normalität ab Montag war die Stimmung bereits am Wochenende gelöst – Parks und Strände in Sydney waren gut besucht. In vielen Firmen und Geschäften wurde bereits am Samstag fleißig geputzt, um alles für die Öffnung am Montag vorzubereiten.

Neben der Öffnung von Einzelhandel, Gastronomie und Betrieben, die Dienstleistungen anbieten wie Friseure oder Schönheitssalons, dürfen auch Privathaushalte wieder bis zu zehn Gäste empfangen. Im Freien dürfen sich sogar bis zu 30 Menschen treffen. Bei all den Lockerungen gilt, dass Erwachsene vollständig geimpft sind. Wer dies nicht nachweisen kann, dem wird vorübergehend der Zutritt verwehrt – zumindest bis zum ersten Dezember, wenn die Impfquote insgesamt bei über 90 Prozent liegen sollte.

Vom Impfnachzügler zum Impfmeister

Dem positiven Impftrend verdankt Sydney es aber schon jetzt, dass es sich trotz rund 500 Covid-19-Fälle am Tag wieder öffnen kann. Dabei ging die Impfkampagne anfangs schleppend voran – das Land startete deutlich später mit den Covid-19-Impfungen als viele andere westliche Länder, litt unter Impfstoffknappheit und aufgrund der Nebenwirkungen herrschte große Skepsis gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca.

Doch inzwischen hat Australien, insbesondere aber Sydney und der dazugehörige Bundesstaat New South Wales, kräftig aufgeholt. Am Wochenende waren über 90 Prozent der über 16-Jährigen in New South Wales mit einer Dosis geimpft, fast 73 Prozent hatten bereits beide Impfdosen erhalten. Auch im Rest von Australien ist der Trend positiv: Über 61 Prozent sind vollständig geimpft, fast 82 Prozent haben die erste Dosis erhalten.

Mit diesen positiven Zahlen hatte nach einer „Corona-Achterbahnfahrt“ kaum jemand gerechnet. Lange Zeit galt Sydneys Umgang mit dem Coronavirus als „Gold-Standard“. Nach einem anfänglichen Lockdown zu Beginn der Pandemie schaffte die Stadt es, Cluster mit lokalen Lockdowns oder intensiver Kontaktverfolgung, die durch das Scannen von QR-Codes beim Eintritt von Geschäften oder Veranstaltungen ermöglicht wurde, unter Kontrolle zu bringen. Erst der Ausbruch der Delta-Variante im Juni – ein Limousinenfahrer hatte sich bei einer Flugzeugcrew angesteckt – stellte die Stadt vor eine zu große Herausforderung. Ende Juni wurde deswegen ein Lockdown ausgerufen, der letztendlich 15 Wochen andauern sollte.

Überraschende Wende beim Impfen

In diesen drei Monaten schaffte es die Stadt jedoch, das Blatt zu wenden. Diese positive Entwicklung erstaunte letztendlich sogar Experten. „Ich hatte vorausgesagt, dass wir uns glücklich schätzen könnten, wenn wir bis Ende des Jahres 60 Prozent der Zwei-Dosis-Abdeckung für über 16-Jährige erreichen“, sagte Julie Leask, eine Wissenschaftlerin der Universität Sydney, die sich mit dem Thema Impfskepsis beschäftigt, der lokalen Tageszeitung „Sydney Morning Herald“.

Allerdings habe sie die Aussage vor dem Ausbruch der Delta-Variante gemacht. „Ich sagte damals, ich würde gern falsch liegen: und ich lag so falsch“, gestand sie. „Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen, insbesondere in New South Wales und Victoria, bin ich zunehmend zuversichtlich, dass wir mit zwei Dosen einen Abdeckungsgrad von 90 Prozent erreichen können.“

Auch eine im Juli veröffentlichte Modellierung des australischen Forschungsinstituts Doherty geht davon aus, dass das Land eine Impfquote von rund 90 Prozent erreichen kann. Doch auch diese Modellierung rechnete nicht mit dem Tempo, mit dem die Impfungen derzeit voranschreiten. So prognostizierte das Institut, dass Australien bis Mitte September etwas mehr als eine Million Dosen und bis Ende Oktober knapp unter zwei Millionen Dosen pro Woche aushändigen werde.

Stattdessen erreichte das Land die 1,5-Millionen-Marke bereits im August und schaffte es bis Ende September auf über zwei Millionen wöchentliche Dosen. Das Tempo der Impfkampagne hat laut der Gesundheitsbehörde NSW Health dazu beigetragen, dass die Anzahl der Covid-Kranken, die im Krankenhaus oder sogar auf der Intensivstation landeten, deutlich niedriger ausfiel als prognostiziert.

Eine impffreundliche Bevölkerung

Die australische Bevölkerung sei grundsätzlich sehr impffreundlich, erklärte Leask. Auch Schutzimpfungen bei Kindern würden gut angenommen werden und es herrsche eine „große Bereitschaft“, Impfungen zu verteidigen. Inzwischen impft das Land bereits Zwölf- bis 16-Jährige gegen das Coronavirus und hat den Impfstoffproduzenten Pfizer dazu eingeladen, sein Produkt auch für Fünf- bis Elfjährige bei der zuständigen australischen Behörde – der Therapeutic Goods Administration (TGA) – prüfen zu lassen.

Außerdem habe der Ausbruch der Delta-Variante gepaart mit einem größeren Angebot an Impfstoffen der Impfkampagne einen Schub gegeben, meinte die Forscherin. Inzwischen sind neben dem Impfstoff von AstraZeneca auch Biontech/Pfizer und Moderna im Angebot. Eine Umfrage von „The Age“, einer Tageszeitung in Melbourne, hat ergeben, dass die Zahl der Impfunwilligen auf ein Rekordtief gesunken ist, von 29 Prozent im Mai auf neun Prozent im September.