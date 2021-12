Südkorea: Corona-Infektionen so hoch wie nie seit Beginn der Pandemie

Anzeige

Anzeige

Südkorea hat innerhalb eines Tages so viele Corona-Neuinfektionen verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. 7175 neue Fälle und 63 Tote meldete die südkoreanische Gesundheitsbehörde am Mittwoch. Auch die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten stieg mit 840 auf einen Höchstwert.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Im internationalen Vergleich ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Südkorea mit seinen knapp 52 Millionen Einwohnern nach wie vor relativ gering – das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte etwa zuletzt fast 70.000 Neuinfektionen für Deutschland -, doch der Trend geht klar nach oben. Letzte Woche seien es noch 5000 neue Fälle gewesen, heute erstmals mehr als 7000 – das Virus breite sich massiv aus, sagte Ministerpräsident Kim Boo Kyum am Mittwoch.

Anzeige

Neue Corona-Beschränkungen nötig

Anzeige

Im November hatte die Regierung eine Reihe von Corona-Auflagen aufgehoben und unter anderem wieder größere Treffen in Innenräumen erlaubt. Seitdem zogen die Zahlen wieder an. Es erkrankten vor allem ältere Menschen schwer oder starben sowie jene, die sich schon im Februar hatten impfen lassen und deren Immunität nachlässt. Auch in Südkorea werden deshalb gerade intensiv Auffrischungsimpfungen verabreicht. An Testzentren standen Menschen stundenlang Schlange.