Erste Fälle mit Corona-Variante aus Großbritannien in Südkorea

Auch in Südkorea sind Fälle der erstmals in England festgestellten Coronavirus-Variante nachgewiesen worden. Bestätigt worden seien die Infektionen bei einer dreiköpfigen Familie, die am 22. Dezember nach Südkorea gekommen sei, teilte die Seuchenschutz- und Präventionsbehörde am Montag mit. Demnach traf die Familie einen Tag vor Inkrafttreten eines Einreisestopps für Großbritannien zum Schutz vor der Corona-Mutante ein. Die Maßnahme gilt zunächst bis zum 31. Dezember. Die drei Personen, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben, befinden sich aktuell in Südkorea in Quarantäne.

Am Montag meldete Südkorea 808 neue Corona-Neuinfektionen, womit die Zahl der landesweiten Fälle aktuell bei 57.680 liegt. 819 Menschen starben mit oder am Virus. Am 1. Weihnachtsfeiertag waren in Südkorea 1241 Fälle verzeichnet worden - der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Seit einigen Wochen hat das ostasiatische Land mit Corona-Ausbrüchen zu kämpfen, die mit Kliniken, Seniorenheimen, Kirchen, einem Gefängnis und Familientreffen in Verbindung stehen.