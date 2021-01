Suche nach Corona-Ursprung: WHO-Team besucht zweite Klinik in Wuhan

Anzeige

Anzeige

Wuhan. Auf der Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus haben Experten der Weltgesundheitsorganisation zwei Krankenhäuser im chinesischen Wuhan besichtigt. Die Geschichten aus dem Krankenhaus Jinyintan seien recht ähnlich zu denen gewesen, „die ich von unseren Ärzten auf der Intensivstation gehört habe“, twitterte die niederländische Virologin Marion Koopmans am Samstagmittag (Ortszeit).

Ihr Kollege und ebenfalls Mitglied des WHO-Teams, der Zoologe Peter Daszak, nannte den Besuch eine „wichtige Gelegenheit“, direkt mit den Medizinern zu sprechen, die zu Beginn des Ausbruchs im Einsatz gewesen seien.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Krankenhaus behandelte erste Covid-Patienten

Die WHO untersucht die Herkunft des Virus. Das Krankenhaus Jinyintan in Wuhan war eines der ersten Kliniken der Stadt, das Anfang 2020 mit dem damals noch unbekannten Virus infizierte Patienten behandelte. Daher ist es wichtig, um den Verlauf der Epidemie in China zu untersuchen. Am Freitag hatten die WHO-Experten bereits chinesische Wissenschaftler getroffen und eine erste Klinik besucht, das Krankenhaus für integrierte traditionelle chinesische und westliche Medizin.

Kaum mit Ergebnis der Reise zu rechnen

Anzeige

Die Untersuchung ist politisch aufgeladen, weil China vermeiden möchte, dass ihm Schuld an Fehlern zu Beginn des Virusausbruchs gegeben wird. Dass ein einziger Besuch von Wissenschaftlern die Herkunft des Virus bestimmen wird, ist unwahrscheinlich. Normalerweise braucht es Jahre, um eine womöglich von Tieren auf den Menschen übertragene Krankheit zu erforschen.