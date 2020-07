Studien: Zusammenhang zwischen HPV-Infektion und Prostatakrebs sehr wahrscheinlich

Anzeige

Prostatakrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern. Eine systematische Auswertung von 26 Studien hat zwei australische Wissenschaftler nun zu dem Schluss kommen lassen, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen einer Infektion mit HP-Viren und Prostatakrebs “sehr wahrscheinlich” sei. Dies geht aus einem Beitrag des Fachjournals “Infectious Agents and Cancer” hervor.

Im Detail ergab die Analyse, dass HPV-Infektionen die Erkrankung der Prostata herbeiführen könnten. Dies könne direkt oder indirekt über bestimmte Elemente des Immunsystems geschehen. Doch es sei auch möglich, dass die HP-Viren mit anderen Erregern interagieren und so dafür sorgen, dass die Prostata erkrankt. Grundsätzlich sei die Rolle von HPV bei Prostatakrebs sehr komplex.

Hinweis für Zusammenhang: Sterblichkeit durch Gebärmutterhals- und Prostatakrebs

Zudem zeigte außerdem die Analyse von Daten zur Sterblichkeit durch Gebärmutterhalskrebs und Prostatakrebs, dass ein Zusammenhang zwischen HPV-Infektionen und Prostatakrebs bestehen könnte. So ist in Ländern, in denen es viele Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs gibt, die Sterblichkeit durch Prostatakrebs ebenfalls hoch. In Ländern, in denen es eine geringe Sterblichkeit durch Gebärmutterhalskrebs gibt, ist auch die Anzahl der Todesfälle durch Prostatakrebs geringer. Wissenschaftlich erwiesen ist bereits, dass Gebärmutterhalskrebs durch eine HPV-Erkrankung ausgelöst werden kann.

Laut Prof. Dr. Michael Muders, dem Direktor des Rudolf-Becker-Labors für Prostatakarzinomforschung in Bonn, stehe ein wissenschaftlicher Beweis für den Zusammenhang zwischen einer HPV-Erkrankung und Prostatakrebs jedoch noch aus: “Auch in dem aktuellen, hier vorliegenden Review wird ein Zusammenhang zwischen einer HPV-Infektion und einem Prostatakarzinom nur aufgrund von Assoziationen nahegelegt. Dabei wurden stringentere Kriterien als in den früheren Metaanalysen angewandt. Trotzdem fehlt immer noch ein stichhaltiger wissenschaftlicher Beweis, auf dessen Grundlage weitere Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden können.”

HPV-Impfung senkt Infektionsrisiko – Viren-Übertragung durch Kontakt

In deutschsprachigen Ländern wird eine HPV-Impfung auch für Jungen, für Mädchen ist das schon länger der Fall, empfohlen. Die Impfung senkt die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Die Viren werden über den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen, beispielsweise über offene Wunden oder die Schleimhäute. Die meisten sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindestens einmal in ihrem Leben mit HPV. In den meisten Fällen verläuft die Infektion jedoch ohne Symptome.