Brillen könnten einer chinesischen Studie zufolge das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus senken. Demnach trugen nur 6 Prozent der 276 im Suizhou Zengdu Hospital behandelten Covid-19 Patienten eine Brille, wie die Mediziner im Fachblatt “Jama Ophthalmology”. Sie vermuten deshalb, dass Brillen vor Ansteckungen schützen könnten.

Mediziner vergleichen Ergebnisse mit früherer Studie: 31 Prozent der Studierenden kurzsichtig

Um zu ermitteln, wie viele potenzielle Brillenträger es in der Provinz geben könnte, verglichen die Ärzte die Ergebnisse mit den Werten einer früheren Studie in der Stadt Suizhou aus dem Jahr 1987. Damals waren laut den Zahlen gut 31 Prozent der Studierenden in der Hubei-Provinz kurzsichtig. Die befragten Studierenden sind inzwischen so alt wie der durchschnittliche Corona-Patient in der neuen Studie (51 Jahre). Interessant ist, wie wenige Brillenträger unter den Covid-19-Patienten sind, auch wenn dabei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Kurzsichtigen eine Brille tragen.

Die Studie liefert allerdings keinen eindeutigen Beleg, dass Brillen vor Ansteckungen schützen. Bei dieser relativ kleinen Stichprobe könnte es sich auch um einen Zufall handeln. Das Ärzteteam hält einen Zusammenhang dennoch für plausibel: Menschen fassen sich laut anderer Studien etwa zehnmal pro Stunde an die Augen. Wer dabei Erreger an den Fingern hat, könnte sie dadurch in den Körper gelangen lassen. Brillen können hingegen verhindern, dass sich Menschen mit den Händen an die Augen fassen, schreiben die Mediziner.