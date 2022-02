Studie: Novavax-Impfstoff bei 12- bis 17-Jährigen sicher und wirksam

Anzeige

Anzeige

Gaithersburg. Der US-Impfstoffhersteller Novavax hat sein Vakzin gegen Covid-19 eigenen Angaben zufolge erfolgreich bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren getestet. Die Wirksamkeit des Mittels liege nach den Ergebnissen einer Phase-3-Studie bei 82 Prozent, teilte der Hersteller am Freitag mit. Außerdem zeige An der Studie nahmen rund 2247 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in den USA teil - allerdings zu einer Zeit, als die Delta-Variante des Virus noch vorherrschend war, nicht die Omikron-Variante. Die Impfung sei gut vertragen worden.

In nachgehenden Analysen habe man jedoch die Wirksamkeit des Impfstoffes gegenüber allen bislang bekannten Varianten, einschließlich Omikron, getestet. Zwei Dosen seien demnach zwei- bis dreimal wirksamer gegen alle Varianten als bei Erwachsenen. „Wir glauben, dass der Impfstoff von Novavax aufgrund seiner etablierten proteinbasierten Technologie, die bereits in anderen Impfstoffen verwendet wird, und der positiven Reaktionen auf Varianten eine differenzierte Technologie und Option für diese jüngere Bevölkerung bietet“, sagte Filip Dubovsky, Chefmediziner von Novavax, in einer Pressemitteilung.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Ende Februar in Deutschland verfügbar

Innerhalb der kommenden Wochen wolle man sich um eine Zulassung für diese Altersgruppe bemühen, hieß es von Novavax. In den USA wird eine Zulassung derzeit geprüft. In Europa ist der Novavax-Impfstoff für Erwachsene bereits zugelassen. Anfang des Monats hatte sich die Ständige Impfkommission (Stiko) bereits für die Impfung mit dem Vakzin für Menschen ab 18 ausgesprochen.

Bei dem Präparat Nuvaxovid handelt es sich – anders als bei den anderen zugelassenen Vakzinen – um einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker. Zur Grundimmunisierung sollen zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht werden. Ende Februar solle das Novavax-Vakzin in weiten Teilen Deutschlands verfügbar sein.