Studie: Merck-Kapsel gegen Covid-19 senkt die Zahl der schweren Verläufe und Todesfälle um rund die Hälfte

Anzeige

Anzeige

Der US-Pharmakonzern MSD hat am Freitag Erfolge bei der Behandlung von Corona-Patientinnen und -Patienten mit einem neuen Medikament gemeldet. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle sei durch die Einnahme der Tablette um die Hälfte gesunken, teilte der Konzern Merck Sharp & Dohme, in den USA und Kanada auch als Merck & Co. bekannt, mit. Das Unternehmen wolle nun zügig eine Zulassung des Medikaments in den USA und anderen Ländern beantragen.

Sollte das Medikament zugelassen werden, wäre es die erste Pille, die zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden kann – ein potenziell wichtiger Fortschritt im Kampf gegen die Pandemie. Alle derzeit in den USA zugelassenen Covid-19-Therapien erfordern eine Infusion oder Injektion.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

MSD und sein Partner Ridgeback Biotherapeutics teilten mit, ersten Studienergebnissen zufolge seien Patientinnen und Patienten, die das Medikament Molnupiravir innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Symptome von Covid-19 erhielten, nur halb so häufig ins Krankenhaus eingeliefert worden oder an der Krankheit gestorben wie diejenigen, die ein Placebo erhalten hätten. An der Studie nahmen 775 Erwachsene mit einem leichten bis mittelschweren Krankheitsverlauf teil. Sie alle hatten aufgrund von Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Herzerkrankungen ein höheres Risiko für eine schwere Erkrankung durch das Coronavirus.

Von den Patienten, die Molnupiravir erhielten, wurden den Angaben zufolge 7,3 Prozent entweder ins Krankenhaus eingeliefert oder starben innerhalb von 30 Tagen, verglichen mit 14,1 Prozent derjenigen, die ein Placebo erhielten. Nach dieser Zeitspanne gab es in der Medikamentengruppe keine Todesfälle im Vergleich zu acht Todesfällen in der Placebogruppe. Die Ergebnisse wurden von MSD veröffentlicht und sind bisher nicht von Fachleuten unabhängig geprüft worden.

Erfolg mit Medikament gegen Corona: „Ergebnisse übertreffen Erwartungen“

Anzeige

Eine unabhängige Gruppe medizinischer Experten, die die Studie überwachte, empfahl den vorzeitigen Abbruch, weil die Zwischenergebnisse so überzeugend gewesen seien. Manager des Unternehmens erklärten, sie befänden sich in Gesprächen mit der US-Zulassungsbehörde FDA und planten, die Daten in den kommenden Tagen zur Prüfung vorzulegen.

„Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen, die ich an das Medikament in dieser klinischen Studie geknüpft hatte“, sagte Dean Li, Vizepräsident im Bereich Forschung bei MSD. „Wenn die Zahl der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle um 50 Prozent gesenkt werden kann, ist das eine erhebliche klinische Wirkung.“

Frühere Studienergebnisse zeigten, dass das Medikament Patientinnen und Patienten, die bereits mit einer schweren Erkrankung im Krankenhaus lagen, nicht half. Die Tablette von MSD wirkt, indem sie in ein Enzym eingreift, das das Coronavirus verwendet, um seinen genetischen Code zu kopieren und sich zu vermehren. Eine ähnliche Wirkung wurde auch bei anderen Viren nachgewiesen.

US-Regierung will mehr als 1 Million Dosen des Medikaments kaufen

Die US-Regierung hat angekündigt, 1,7 Millionen Dosen des Medikaments zu kaufen, wenn es von der FDA zugelassen wird. MSD teilt mit, es könne bis Ende des Jahres zehn Millionen Dosen produzieren und habe Verträge mit Regierungen weltweit geschlossen. Zu den Preisen für das Medikament wurde nichts bekannt.