Studie: Länder mit Krisenerfahrung impfen schneller gegen Corona

Anzeige

Anzeige

München. Krisenerfahrene Länder haben ihre Bevölkerung in der Corona-Pandemie schneller geimpft. Das zeigt eine Studie des Münchner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Diese Länder hätten „entschlossener Impfstoff geordert und ihn schneller verabreicht“, erklärte das Institut am Mittwoch in einer Mitteilung.

Israel schneidet als besonders krisenerfahren ab

Insgesamt wurden die 37 Industrienationen der OECD für die Studie herangezogen. Als besonders krisenerfahren schnitt Israel ab. Als Krisenerfahrung werteten die Studienmacher etwa das Erleben eines Krieges, einer Epidemie oder einer Naturkatastrophe.

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Diese Erfahrung führe dazu, dass entschlossener Impfstoffe bestellt und Impfkampagnen vorbereitet worden seien, sagte Niklas Potrafke, Co-Autor der Studie und Leiter des ifo-Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie. Dies sei trotz der zunächst großen Unsicherheit bezüglich der Wirksamkeit der neu entwickelten Vakzine der Fall gewesen.

Höhere Bereitschaft, sich impfen zu lassen

Anzeige

Die Erfahrung einer Krise beeinflusse auch die persönliche Einstellung der Menschen zu Corona-Impfungen, hieß es weiter. „Personen, die in ihrer Jugend im Alter zwischen 18 und 25 Jahren Krisenerfahrungen in ihrem Land gemacht haben, möchten sich eher gegen Corona impfen lassen“, erläuterte Potrafke.

Die Ergebnisse der Studie berücksichtigen länderspezifische Unterschiede, wie die Betroffenheit durch die Corona-Pandemie, die Wirtschaftskraft und das Gesundheitssystem.