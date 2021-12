Studie: Corona-Tablette wirkt auch gegen Omikron-Variante

Anzeige

Anzeige

Die neu entwickelte Covid-Pille von Pfizer ist nach ersten Einschätzungen des US-Pharmaherstellers auch gegen die neue Omikron-Variante des Coronavirus wirksam. Die vorläufigen Ergebnisse einer Studie mit 2250 Probandinnen und Probanden hätten außerdem die ersten vielversprechenden Erkenntnisse zur Effektivität des Präparats bestätigt, teilte Pfizer am Dienstag mit. Wenn die Tablette kurz nach Auftreten der ersten Covid-19-Symptome eingenommen wurde, habe das unter Hoch-Risiko-Patienten die Wahrscheinlichkeit eines schweren oder tödlichen Verlaufs um 89 Prozent reduziert.

Corona-Pillen vor Zulassungsentscheidung

In den USA soll es bald eine Entscheidung darüber geben, ob die Pfizer-Pille und die des Konkurrenzunternehmens Merck zugelassen werden. Die Amerikaner könnten sich das Medikament dann in der Apotheke holen und zu Hause einnehmen. Merck meldete im November allerdings nur eine 30-prozentige Reduzierung der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle.

Anzeige

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Auch in den USA sind die Fallzahlen zuletzt wieder stark gestiegen. Vor allem im Nordosten und Mittleren Westen des Landes sind zahlreiche Krankenhäuser wieder überlastet.

Wirksamkeit wurde erwartet

Sowohl Pfizer als auch Merck testeten ihre Tabletten an ungeimpften Erwachsenen mit Risikofaktoren wie Übergewicht oder Asthma. Pfizer gab seine Pille auch Nicht-Risiko-Patienten - darunter auch Geimpften. In dieser Gruppe mussten 1 Prozent der Probanden nach einer Infektion in ein Krankenhaus, wie Pfizer am Dienstag mitteilte. Bei jenen, die ein Placebo erhielten, waren es 2,4 Prozent.

Dass die Pille von Pfizer auch bei Omikron wirkt, war von Experten erwartet worden, da sie nicht das Spike-Protein angreift, auf dem die meisten Mutationen der neuen Variante sitzen.