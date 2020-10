Stiftung Patientenschutz kritisiert Corona-Impfungen in Messehallen

Anzeige

Berlin. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Corona-Impfungen in Messehallen kritisiert. “Pflegebedürftige in Messehallen zu karren, kann nicht die Lösung sein”, sagte Vorstand Eugen Brysch. “Die 900.000 Heimbewohner gehören zur Hochrisikogruppe”, sagte Brysch. “Diese Menschen müssen als erste die Chance bekommen, vor Covid-19 geschützt zu werden.” Ohne Zweifel werde das eine logistische Herausforderung. “Deshalb gilt es, zügig an einer aufsuchenden Impfstrategie zu arbeiten.”

Impfstoff-Kühlung stellt Herausforderung dar

Spahn hatte am Donnerstag gesagt, er glaube, dass die Impfungen in Zentren gestartet werden müssten, wenn es einen Impfstoff gebe. "Das sind aus meiner Sicht eher keine Turnhallen, sondern eher Messehallen", sagte Spahn. "Da sind wir jetzt in der Diskussion auch mit den Ländern." Die Vorsitzende des Krankenkassen-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, hatte die Frage aufgeworfen, ob Turnhallen gemietet werden sollten, durch die Menschen in Reihenimpfungen geschleust werden. Spahn nannte zur Frage, wer bei zuerst begrenzten Impfstoffmengen als erstes geimpft wird, als Beispiele die Beschäftigten des Gesundheitswesens oder bestimmte Risikogruppen.

Brysch forderte eine Bestandsaufnahme, welche der 12.000 Heime die Bedingungen für die Lagerung des Impfstoffes erfüllen. “Denn nicht alle Einrichtungen haben eine geeignete Kühlkammer.” Wo das nicht der Fall sei, müssten mobile Teams mit Tiefkühl-Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

Spahn und Experten sollen Vertriebsstrategie erarbeiten

Als einen Grund dafür, dass wahrscheinlich große Impfzentren eingerichtet werden, hatte Spahn die Beschaffenheit der erwarteten Stoffe genannt. “Die Impfstoffe werden wahrscheinlich bei Minusgraden – und zwar nicht bei minus zwei, sondern eher bei minus 20 bis minus 70 Grad – transportiert und gelagert werden müssen. Sie werden wahrscheinlich in größeren Gebinden kommen.”

Brysch sagte: "Schon heute weiß der Gesundheitsminister, welche technischen Anforderungen zu erfüllen sind." Also müsse Spahn mit Experten eine Vertriebsstrategie erarbeiten. "Schließlich liefern Bofrost oder Eismann täglich Tiefkühl-Produkte mit Kleinfahrzeugen an deutsche Haushalte. Das muss auch bei der Verteilung des Impfstoffes für Pflegeheime möglich sein." Pflegekräfte, die die Schutzimpfung vornehmen könnten, gebe es dort genügend.

Laut Spahn soll es bis Ende Oktober Expertenvorschläge zur wohl nötigen Prioritätensetzung bei der Corona-Impfung geben. Vorschläge zu Kriterien solle nun der Deutsche Ethikrat, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission machen.