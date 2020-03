Stellen Sie jetzt Ihre Fragen zum Coronavirus: Unser RND-Experte antwortet

Anzeige

Ist das Coronavirus noch aufzuhalten? Wie gefährlich ist das Virus? Können auch Haustiere erkranken? Wie kann ich mich schützen? Diese und viele andere Fragen stellen sich in diesen Tagen vielen Menschen auf der Welt.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Virus in Deutschland steigt, die der Fragen ebenso. An der Medizinischen Hochschule Hannover, einer der renommiertesten deutschen Universitätskliniken, ist der Infektiologe Prof. Matthias Stoll der Spezialist für Covid-19-Erkrankungen. Für das RedaktionsNetzwerk Deutschland wird er die wichtigsten Fragen beantworten, die Sie uns in den kommenden Tagen per E-Mail stellen.

Einsendeschluss ist Montag um 12 Uhr. Prof. Matthias Stoll wird Ihre Fragen bis Dienstag, 16 Uhr beantworten.

Um beim Thema Coronavirus immer auf dem Laufenden zu bleiben, haben Sie hier auch die Möglichkeit, alle Neuigkeiten zu abonnieren.

