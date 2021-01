Japan erwägt erneut Corona-Notstand - Olympia soll dennoch stattfinden

Anzeige

Die japanische Regierung erwägt, erstmals seit Ende Mai wieder den Notstand wegen der Corona-Pandemie auszurufen. Nach einem neuen Rekordwert an Infektionen in Tokio werde er darüber nachdenken, sagte Ministerpräsident Yoshihide Suga am Montag bei seiner Neujahrspressekonferenz. Die Gouverneurin von Tokio sowie einige ihrer Kollegen hatten am Samstag einen solchen Schritt gefordert, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen.

Neues Gesetz soll Strafen bei Verstößen bringen

Eine erneute Verschiebung der im Moment für Juli geplanten Olympischen Spiele lehnte Suga ab. Sie sollten als Beweis dafür dienen, dass die Menschen das Virus überwunden hätten, und allen Hoffnung und Mut geben, sagte er.

Japan hatte noch nie seit der Beginn der Pandemie einen harten Lockdown. Von April bis Ende Mai galt der Notstand, in dem unter anderem vor zu vielen Kontakten gewarnt und dazu aufgerufen wurde, von zu Hause aus zu arbeiten. Es gab aber keine gesetzlichen Strafen für jene, die sich nicht daran hielten. Das solle sich jedoch mit einem neuen Gesetz ändern, sagte Suga. Seine Partei wolle es noch im Januar auf den Weg bringen.

Der Ministerpräsident betonte auch, dass er die Impfungen für die Japaner im Februar beginnen lassen wolle. Der Prozess für die Genehmigung von Impfstoffen sei beschleunigt worden.