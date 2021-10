Steigende Corona-Zahlen in Deutschland: Wo sich das Virus aktuell ausbreitet

Anzeige

In Deutschland steigen die Infektions­zahlen mit dem Coronavirus wieder deutlich. Seit Mitte Oktober registrieren die Gesund­heits­ämter fast täglich mehr als 10.000 Neuinfektionen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deswegen stark an. Am Sonntag, 31. Oktober, lag der Wert für ganz Deutschland bei 149,4.

Beim Blick auf die Deutsch­land­karte fällt deswegen auf: Immer mehr Gebiete färben sich rot oder dunkelrot. Besonders im Südosten des Landes sind die Zahlen in vielen Land­kreisen enorm gestiegen. In welchen Regionen gibt es aktuell besonders viele Fälle? Wo werden neue Maß­nahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergriffen? Eine Übersicht.

Thüringen, Sachsen und Bayern mit höchsten Infektions­zahlen

Betrachtet man die Zahlen pro Bundesland, stechen Thüringen, Sachsen und Bayern hervor. Dabei ist Thüringen der traurige Spitzenreiter. In dem ost­deutschen Bundesland liegt die Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 3033 (Stand: 31. Oktober). Auch in Sachsen (276,8) und Bayern (236,1) liegen die Zahlen jenseits der Grenze von 200.

Ein Infektions­geschehen dergleichen ist aber nicht in allen Bundes­ländern der Fall. Am unteren Ende der Tabelle stehen Schleswig-Holstein (69,6) und das Saarland (71,6). Das einzige Bundesland, in dem mehr Menschen das Krankenhaus verlassen haben, als neu eingeliefert wurden, ist Hamburg.

Die Lage in den Kliniken

Aber die Inzidenz ist bereits seit dem Sommer nicht mehr der einzige Indikator, der bei der Bewertung der Corona-Lage eine Rolle spielt. Besonders wichtig ist auch die Hospitali­sierungs­rate – also wie viele Menschen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen. In ganz Deutschland betrifft das nunmehr 3147 Personen, von denen 1808 in intensiv­medizinischer Behandlung sind.

Auch hier ist die Lage in Thüringen am angespann­testen. Pro 100.000 Einwohne­rinnen und Einwohnern wurden in den letzten sieben Tagen 10,18 Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert. Von allen Intensiv­patientinnen und -patienten sind laut Intensivregister der Divi 11,4 Prozent an Covid-19 erkrankt.

Immer mehr Kreise in Thüringen werden deswegen inzwischen mit der höchsten Warnstufe drei bewertet. In den betroffenen Regionen wie zum Beispiel der kreisfreien Stadt Gera gelten deswegen seit diesem Samstag wieder schärfere Regeln. Bei Veranstaltungen und in der Gastronomie sollen somit die 2G- oder 3G-plus-Regeln umgesetzt werden. Demnach bekommen nur Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete Zugang zu den Einrichtungen.

Die sächsische Landes­regierung denkt derweil über einen Quasi­lock­down für Ungeimpfte nach. So sprach sich Minister­präsident Michael Kretschmer (CDU) stark dafür aus, Ungeimpfte zu benachteiligen: „2G ist jetzt ein zwingendes Muss. Die Infektionen bei den Ungeimpften bestimmen diese vierte Welle.“ Laut dem Plan, über den die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete, hätten Ungeimpfte ausschließlich Zugang zu Geschäften des täglichen Bedarfs wie Super­märkten oder Apotheken.

Die Lage in den Landkreisen

Schaut man sich die Landkreise, in denen das Virus aktuell am stärksten grassiert, an, stehen dort aber nicht etwa Regionen aus Thüringen ganz oben, sondern vor allem aus Bayern:

Mühldorf am Inn (Bayern), Inzidenz: 662,8 Miesbach (Bayern), Inzidenz: 592,9 Traunstein (Bayern), Inzidenz: 586,5 Straubing-Bogen (Bayern), Inzidenz: 510,1 Regen (Bayern), Inzidenz: 507,0

Die hohen Zahlen haben auch einen Einfluss auf die Situation auf den Intensiv­stationen. In ganz Bayern werden 399 Corona-Patientinnen und Patienten intensiv­medizinisch behandelt, insgesamt sind nur noch 10,4 Prozent der Intensiv­betten frei.

Regional sieht das noch mal knapper aus. So gibt es beispiels­weise im Landkreis Traunstein nur noch drei freie Intensivbetten. Im Landkreis Mühldorf am Inn gar keins mehr. Zur Einordnung: Insgesamt gibt es zwölf Intensivbetten in diesem Landkreis, wovon zwei durch Corona-Patienten belegt sind.

Bayern verschärft Maßnahmen: Kabinetts­sitzung am Mittwoch

Um den hohen Zahlen entgegenzuwirken, hat die Politik bereits mit einer Verschärfung der Maßnahmen reagiert. Ab 1. November muss in den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Berchtes­gardener Land, Miesbach sowie in Rosenheim an bestimmten Orten wie dem Supermarkt oder in Bussen und Bahnen wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Für Clubs und Diskotheken gilt außerdem ausschließ­lich die 2G-Regel.

Kommenden Mittwoch kommt das bayerische Landes­kabinett in einer Sonder­sitzung zusammen, um über weitere Maßnahmen zu beraten. Minister­präsident Markus Söder (CSU) kündigte aber bereits im Vorfeld an, dass eine Maskenpflicht an den Schulen nach den Herbstferien wohl zurückkehren werde.

Die positiven Beispiele

Doch die Zahlen gehen nicht überall in Deutschland rasant in die Höhe – es gibt auch positive Beispiele. Dazu zählen die Landkreise Hersfeld-Rotenburg (Inzidenz 31,6) und Wesermarsch (Inzidenz 23,7) sowie der Stadtkreis Emden (Inzidenz 30,1).

Zwei Landkreise haben sogar eine weiße Weste: In Ludwigslust-Parchim (Niedersachsen) und Eisenach (Thüringen) gibt es keine einzige Corona-Infektion und deswegen schlägt eine Inzidenz von null zu Buche.