Steigende Corona-Zahlen: Hausärzte warnen vor Panikmache

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, hat vor Panikmache angesichts der steigenden Corona-Zahlen gewarnt. Stattdessen sollte es eine bessere Kommunikationsstrategie geben, sagte Weigeldt der „Rheinischen Post“.

„Dass die Bürgerinnen und Bürger auf die steigende Inzidenz mit Unsicherheit reagieren, ist vollkommen verständlich. Was es allerdings nicht zusätzlich braucht, ist die Panikmache durch ständig neue Katastrophenszenarien, wie sie seit Beginn der Pandemie gerade von einigen Politikerinnen und Politikern in einem fort betrieben wird“, sagte Weigeldt.

Die Pandemie liefere „genügend Beweise“ dafür, dass auch Angst und Stress gesundheitliche Schäden verursachen könnten, sagte Weigeldt. Deshalb sei eher eine bessere Kommu­ni­kationsstrategie gefragt, fügte er hinzu und machte sich für „zielführende PR für die Impfungen, mehr Struktur und Erleichterungen in der Impfkampagne, ein Ende des ständigen Katastrophenalarms“ stark.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes forderte auch im Hinblick auf Booster-Impfungen mehr Gelassenheit und Geduld. Wichtig sei auch, „dass gerade für jüngere und gesunde vollständig geimpfte Patientinnen und Patienten kein zeitlicher Druck für eine Boosterimpfung zu bestehen scheint“. Dabei könne er nur um Geduld bitten, „auch, um die Praxen nicht zusätzlich zu belasten“, sagte Weigeldt.

Die Gesundheitsämter in Deutschland hatten dem Robert Koch-Institut am Mittwoch so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet wie nie seit Beginn der Pandemie. Sie übermittelten 39.676 neue Fälle binnen eines Tages, wie aus Zahlen des RKI von Mittwochmorgen hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 232,1.