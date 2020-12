Statistisches Bundesamt: Todeszahlen im November elf Prozent über Schnitt der Vorjahre

Anzeige

Wiesbaden. Infolge der Corona-Pandemie steigt die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland. Im November starben nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes mindestens 84.480 Menschen. Das waren elf Prozent beziehungsweise 8.186 Personen mehr als in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittlich im November starben, wie die Behörde am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Mehr als 80.000 Sterbefälle in einem November gab es zuletzt im Jahr 1974. Damals wurden 81.006 Verstorbene gezählt.

Besonders hohe Sterbefallzahlen in Sachsen

Die Differenz der Sterbefallzahlen zum Durchschnitt der Vorjahre ist in diesem Jahr über alle Novemberwochen hinweg angewachsen. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona lag bei 7335. Wie die Statistiker am Freitag weiter mitteilten, war die Übersterblichkeit in Sachsen im letzten Monat besonders hoch. In dem Bundesland, das stark von Corona betroffen ist, starben im Vergleich zum November der Vorjahre 39 Prozent mehr Menschen.

Die überdurchschnittlich hohen Sterbefallzahlen im Vormonat sind den Angaben nach fast ausschließlich auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen zurückzuführen (plus 8.192 Fälle oder über 19 Prozent mehr als im Durchschnitt 2016 bis 2019). Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen sind hingegen auf dem Niveau der Vorjahre geblieben. Laut den Zahlen des RKI treten Corona-Todesfälle gehäuft bei Menschen ab 80 Jahren auf.