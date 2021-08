Stadt New York will nur noch geimpfte Personen neu einstellen

Anzeige

New York. Nach dem medizinischen Personal und den städtischen Mitarbeitenden müssen in New York ab Anfang September auch alle Mitarbeitenden der Verkehrsbetriebe entweder einen Impfnachweis vorlegen oder sich regelmäßig testen lassen.

Das gelte für die rund 68.000 Mitarbeitenden der Nahverkehrsbehörde MTA, die unter anderem für U-Bahnen und Busse zuständig ist, sowie für die Mitarbeitenden der Port Authority, die die Flughäfen betreibt, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Montag mit.

Nur noch Geimpfte sollen eingestellt werden

Zuvor waren ähnliche Regelungen für das städtische Personal der Millionenmetropole, darunter auch Polizistinnen und Polizisten sowie Lehrpersonal, sowie medizinisches Personal angekündigt worden. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte am Montag zudem an, dass künftig nur noch bereits geimpfte Menschen von der Stadt neu eingestellt würden. Zusätzlich empfahl er allen Menschen, auch bereits geimpften, in öffentlichen Innenräumen wieder Masken anzuziehen – ordnete dies aber nicht offiziell an.

Die Maßnahmen, die auch andernorts in den USA eingeführt wurden, sind eine Reaktion auf die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus, die in den USA mittlerweile dominant ist und für steigende Infektionszahlen vor allem bei Ungeimpften sorgt.