Ohne Druck oder Anreize: Spanien liegt bei den Corona-Impfungen weit vorn

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Impfkampagne läuft in Spanien so erfolgreich wie in kaum einem anderen Land Europas. Der Impffortschritt ist bemerkenswert, die Impfbereitschaft hoch.

In Spanien sind inzwischen 28 Millionen Menschen vollständig geimpft – das sind mehr als 59 Prozent der Bevölkerung. 69 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten, wie der Spanische Ministerpräsident, Pedro Sánchez, auf Twitter verkündete. „Wir kommen dem Ziel, dass 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, immer näher”, twitterte Sánchez.

Anzeige

Spanier im EU-Vergleich Spitzenreiter

Im europäischen Vergleich ist Spanien damit Spitzenreiter bei den Impfungen. Der EU-Durchschnitt der vollständig Geimpften liegt laut dem Impfdashboard der Oxford Universität bei gerade einmal 41 Prozent. In Deutschland sind knapp 54 Prozent der Gesamt­bevölkerung zweimal geimpft. „Danke an alle, die diesen großartigen Erfolg täglich möglich machen”, schreibt Ministerpräsident Sánchez auf Twitter.

Strenge Impfreihenfolge ermöglicht hohe Impfquote besonders bei den Älteren

Anzeige

Die Impfungen in Spanien sind streng nach Alters- und Risikogruppe geregelt. Bei der Frage, wer wann geimpft wird, orientierte sich die Regierung daran, wie hoch das Risiko eines Menschen ist, an Covid-19 zu sterben, wie intensiv er dem Virus ausgesetzt ist, wie schwerwiegend die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen seiner möglichen Erkrankung wären und schließlich wie groß das Risiko ist, dass er andere ansteckt.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Aus diesem Grund sind in Spanien inzwischen alle Menschen über 80 geimpft, bei den 70 bis 79-Jährigen sind es knapp 97 Prozent und bei den 60 bis 69-Jährigen fast 90 Prozent. Auch in der jüngeren Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen geht es allmählich voran: Hier wurden immerhin 50 Prozent mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, knapp 13 Prozent haben den vollen Impfschutz, so das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Stand: 7. August).

Großes Vertrauen in das Gesundheitssystem

Besonders sei in Spanien auch die geringe Zahl der Impfgegnerinnen und Impfgegner, so die Süddeutsche Zeitung (SZ). Zu Beginn der Impfkampagne seien noch viele Spanierinnen und Spanier skeptisch gewesen. Laut einer Umfrage aus dem Oktober 2020 lag die Impfbereitschaft der SZ zufolge bei gerade einmal 64 Prozent. In einer aktuellen Studie des spanischen Meinungsforschungsinstitut CIS hätten nur noch 2,5 Prozent der Befragten angegeben, sich nicht impfen lassen zu wollen – und das ohne zusätzliche Anreize für Geimpfte.

Grund für die hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen, könnte laut der SZ auch sein, dass die Regierung wenig Druck auf die Bevölkerung ausübt. Außerdem funktioniere das Gesundheitssystem, anders als in Deutschland, weniger über Hausärztinnen und -ärzte, sondern vielmehr über öffentliche Gesundheitszentrum. Das Vertrauen in die staatliche Gesundheitsversorgung sei hier besonders groß, zitiert die SZ Amós García, Chef der spanischen Gesellschaft für Immunologie.