Spahn zum Impfstoff: „Ziel ist es, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen“

Berlin. Ab morgen gilt in Deutschland ein erneuter, bundesweiter Lockdown. Der Grund: Die Corona-Maßnahmen der vergangenen Wochen haben sich auf die Infektions- und Todeszahlen nicht so ausgewirkt, wie erhofft. Alleine am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 14.432 Corona-Neuinfektionen und 500 Todesfälle – mehr als noch in der Vorwoche.

„Der Shutdown war geboten“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der Bundes­presse­konferenz am Dienstag – fügte aber hinzu: „Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben.“ Hoffnung auf Besserung würden vor allem Impfstoffe gegen das Coronavirus bieten. „Ziel ist es, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen“, so Spahn. Eine Notfallzulassung schloss er dabei aus, eine „ordentliche Zulassung“ solle es sein, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und zu erhalten.

Kommt eine Impfstoff-Zulassung schon am 23. Dezember?

Medienberichten zufolge will die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) den Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer schon am 23.12. zulassen. Offiziell bestätigen wollte Spahn dieses Datum nicht. „Das ist eine gute Nachricht für die Europäische Union“, entgegnete er lediglich.

Je früher ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehe, desto mehr Todesfälle könnten verhindert werden, so der Bundesgesundheitsminister. Er rechnet zudem mit einem schnellen Impfstart, die Bundesländer seien vorbereitet. Schon zwei bis vier Tage nach der Zulassung könne mit den Impfungen begonnen werden.

Neben Biontech und Pfizer hat auch der US-Pharmakonzern Moderna bei der Ema einen Zulassungsantrag für seinen Corona-mRNA-Impfstoff gestellt. Spätestens am 29. Dezember wird mit einem Gutachten der Behörde gerechnet. In anderen Ländern wie Großbritannien und den USA ist das Vakzin von Biontech und Pfizer bereits zugelassen und verabreicht worden.

RKI-Chef: „Die Neuinfektionen müssen jetzt deutlich sinken“

„Die Lage ist so ernst wie noch nie“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler angesichts des Infektionsgeschehens in Deutschland. Die Fallzahlen seien nicht nur zu hoch, sie würden auch noch steigen. „Das Virus ist in der gesamten Bevölkerung verbreitet“. Vor allem Menschen über 80 Jahren seien inzwischen wieder vermehrt betroffen. Diese haben ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19.

„Die Neuinfektionen müssen jetzt deutlich sinken“, machte Wieler deutlich. Er appellierte an die Bürger, Kontakte weitmöglichst zu reduzieren und sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Corona-Krise belastet Krankenhauspersonal

Auf die Kontaktreduktion wies auch Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, hin. Sie berichtete von einem Telefonat mit einem befreundeten Intensivmediziner, der zunehmend frustriert von der aktuellen Situation sei. Die hohe Zahl der Intensivpatienten werde für das Personal zur physischen und mentalen Belastung.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmediziner zählte zuletzt 4670 Menschen, die in 1290 Krankenhäusern in Deutschland intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 57 Prozent von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Mehr als 22.000 Intensivbetten sind aktuell belegt, 5086 sind noch frei.

„Wir können und dürfen nicht akzeptieren, dass täglich viele hunderte Menschen sterben“, sagte Ciesek. „Wir müssen es auch gar nicht akzeptieren. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, diese Zahlen zu reduzieren.“ Die Virologin rief dazu auf, Weihnachten und Silvester in diesem Jahr anders zu feiern als bisher.