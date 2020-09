Spahn vereinbart mit Sanofi Produktionslinie für Corona-Impfstoff

Anzeige

Anzeige

Sieben Millionen Impfstoff-Dosen eines Impfstoffes gegen Covid-19 will Sanofi an einem seiner Produktionsstandorte in Frankfurt produzieren. Am Dienstag hat der französische Pharmakonzern mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Abfülllinie für den noch nicht zugelassenen Impfstoff vereinbart. Produziert wird also, noch bevor das Mittel überhaupt die entscheidende Studienphase III durchlaufen hat und die europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht für den Impfstoff gibt.

“Wir wollen schon Produktionskapazitäten aufbauen, damit man am Tag nach der Zulassung sehr schnell in die Auslieferung kommen kann”, erklärte Spahn das Vorgehen bei seinem Sanofi-Besuch. Ab einer bestimmten Phase könnten Unternehmen in Erwartung einer Zulassung bereits vorproduzieren. Das sei natürlich auch mit finanziellen Risiken behaftet – denn noch ist nicht abschließend sicher, ob der Impfstoff sicher und verträglich ist.

Laut einer Mitteilung des Herstellers basiert der Impfstoff auf einer Technologie mit Proteinen. Derzeit werde das Mittel an rund 440 Personen in den USA getestet. Die entscheidende Phase-III der Studie soll Ende 2020 folgen. Gibt es keine Hindernisse, will der Hersteller den Impfstoff im zweiten Halbjahr 2021 verfügbar haben. Geplant sei laut Sanofi eine weltweite Produktion von bis zu einer Milliarde Dosen im Jahr 2021.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Freiwillige Impfung gegen Covid-19 in Deutschland geplant

Anzeige

Ein Impfstoff sei ein wichtiger Baustein bei der Pandemie-Bekämpfung, bekräftige Spahn bei seinem Sanofi-Besuch in Frankfurt. “Wir setzen nicht auf einen Hersteller und eine Technologie.” Impfstoffdosen seien beispielsweise bereits bei den deutschen Unternehmen CureVac und Biontech gesichert, die vergleichsweise weit mit ihren Studien sind. Diese fokussieren sich auf eine bislang noch nicht angewandte Technologie der mRNA-Impfstoffe. In Verhandlungen ist die Bundesregierung zudem mit IDT Biologika, ebenfalls aus Deutschland, das an einem vektorbasierten Impfstoff arbeitet. Die Bezugsrechte von Impfstoffdosen zwischen den 27 EU-Mitgliedsstaaten sollen nach Bevölkerungszahl verteilt werden. Deutschland stünden damit 18,6 Prozent der Dosen zu.

Das Paul-Ehrlich-Institut hatte am Freitag erklärt, mit einer Zulassung von Corona-Impfstoffen für Ende 2020 oder Anfang 2021 zu rechnen. Bundesgesundheitsminister Spahn gab zuletzt bekannt, mit einer großflächigen Impfstoffverteilung nicht vor Mitte kommenden Jahres zu rechnen - vorausgesetzt, die Studien verliefen erfolgreich. Eine Impfung gegen Covid-19 werde auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Rund 65 Prozent der Bevölkerung in Deutschland müssten sich impfen lassen, damit ein ausreichender Schutz gewährleistet ist.

Anzeige

Derzeit befinden sich neun Impfstoff-Kandidaten in der abschließenden klinischen Phase III. Zahlreiche Unternehmen weltweit arbeiten an einem Corona-Impfstoff. Die Weltgesundheitsorganisation zählt derzeit 38 Projekte in klinischer Evaluation (Stand: 22. September).