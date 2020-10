Spahn: Steigende Corona-Neuinfektionen „besorgen mich sehr“

Anzeige

Anzeige

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich angesichts der steigenden Corona-Neuinfektion besorgt gezeigt. Auf einer Pressekonferenz sagte Spahn, Deutschland dürfe das bisher Erreichte nicht verspielen. Es liege an allen, das zu schaffen. „Wenn 80 Millionen mitmachen, sinken die Chancen des Virus gewaltig.“

RKI-Präsident Lothar Wieler sagte, seit Anfang September würden die Fallzahlen steigen. „Das Infektionsgeschehen nimmt in fast allen Regionen zu.“ Das mache ihm große Sorgen, sagte Wieler. Urlaubsrückkehrer spielten dabei nur noch eine kleinere Rolle. Das Durchschnittsalter steige inzwischen wieder an. „Es gibt wieder mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern“, sagte Wieler. Man müsse davon ausgehen, dass der Anteil der schweren Fälle und Todesfälle weiter zunehmen werde. Die Annahme, dass das Virus nicht so schlimm sei, sein „Trugschluss“. „Unser Ziel ist so wenig wie möglich Infektionen zuzulassen.“ Nur dann verhindere man eine Überlastung des Gesundheitssystems.

Wieler und Spahn riefen unter anderem dazu auf, die AHAWL-Regeln (Abstand, Händewaschen, Alltagsmasken, Corona-Warn-App und Lüften) zu befolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4000 binnen eines Tages angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden war. Ein höherer als der nun gemeldete Wert war zuletzt in der ersten Aprilwoche erreicht worden.

Anzeige

Susanne Herold von der Justus-Liebig-Universität Gießen sagte, man habe inzwischen viel über die Krankheit und etwa ihre Verläufe gelernt. So zum Beispiel über den Einsatz von Gerinnungshemmer und die Medikamente Dexamethason und Remdesivir in der Behandlung. „Wir sind aber noch nicht am Ziel“, sagte Herold. Es gebe weiter Forschungsbedarf. Das Risiko an einer Coivd-Erkrankung zu sterben, steige ab 60 Jahren, sagte Herold. „Es ist nicht eine Erkrankung der Alten und Schwachen.“