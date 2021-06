Spahn: Delta-Variante kann „Erfolge in der Impfkampagne wieder infrage stellen“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Corona-Impfkampagne in Deutschland hat einen neuen Meilenstein erreicht: Jeder Zweite (50,1 Prozent) hat inzwischen eine erste Impfdosis erhalten. 29,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind sogar schon vollständig geimpft. Jetzt gehe es darum, das Impftempo weiter aufrechtzuerhalten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag bei der Bundespressekonferenz in Berlin. Er ist zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen allen Impfwilligen ein Impfangebot gemacht werden könne, „wenn nichts dazwischen kommt“.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Delta-Variante wird wohl zum dominierenden Virustyp

Anzeige

Die Impfungen seien wichtig, um sich auch vor neuen Virusvarianten zu schützen, mahnte Spahn. Besonders warnte er vor der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante (B.1.617.2). Die Frage sei nicht, ob diese Mutante die Alpha-Variante als vorherrschenden Virustyp in Deutschland ablöst, sondern wann und unter welchen Bedingungen. Delta habe das Potenzial, „Erfolge in der Impfkampagne wieder infrage zu stellen“, so Spahn.

Anzeige

Bisher macht die Delta-Variante rund sechs Prozent aller positiven Sars-CoV-2-Proben aus. Sie spiele bisher also noch „keine große Rolle“ in Deutschland, sagte Lothar Wieler. Aber ihr Anteil sei in den kommenden Wochen gestiegen. „Wir müssen die Entwicklungen deshalb genau beobachten“, machte der Präsident des Robert-Koch-Instituts deutlich.

Wieler: AHA+L-Regeln weiterhin einhalten

Anzeige

Der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens und die Verbreitung der Delta-Variante hängen jetzt von der Impfquote und dem Umgang mit den Corona-Maßnahmen ab. „Lassen Sie uns die Erfolge nicht leicht verspielen, lassen Sie uns die wiedergewonnene Freiheit erhalten“, appellierte Wieler. Er empfahl, die AHA+L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften) solange beizubehalten, „bis alle, für die ein Impfstoff zugelassen und eine Impfung empfohlen ist, die Gelegenheit hatten, sich vollständig impfen zu lassen“. Also mindestens bis zum Herbst, danach müsse die Situation neu bewertet werden. „Wir dürfen dem Virus keine Chance geben, sich wieder zu verbreiten“, sagte der RKI-Chef.

Er sprach sich gegen eine vollständige Aufhebung der Maskenpflicht aus. Im Freien könne zwar auf den Mundschutz verzichtet werden, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, in Innenräumen sei er aber unverzichtbar. Vor allem im öffentlichen Personennahverkehr, am Arbeitsplatz und zum Teil auch in den Schulen sollten seiner Ansicht nach weiterhin Masken getragen werden. „Je mehr Menschen in solchen Situationen eine Maske tragen, desto besser sind alle geschützt. Dann wird der solidarische Fremdschutz auch zu einem Eigenschutz“, so Wieler.