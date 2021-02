Sollte man sich nach einer durchgemachten Infektion gegen Corona impfen?

Anzeige

Anzeige

Wer eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hat, ist danach erst einmal immun. Studien lassen den Schluss zu, dass ehemals Infizierte ähnlich gut vor einer (erneuten) Infektion mit dem Coronavirus geschützt sind wie Geimpfte. Kann eine Impfung Genesener trotzdem sinnvoll sein oder kann sie im Gegenteil sogar schaden?

Den Nutzen einer Impfung trotz durchgemachter Infektion gilt es abzuwägen: Sie könnte dann sinnvoll sein, wenn der natürlich erworbene Immunschutz nach einiger Zeit wieder abnimmt. Allerdings ist bisher nicht eindeutig geklärt, wann das der Fall ist. In einer aktuellen Untersuchung zeigte sich, dass selbst acht Monate nach einer Infektion noch ein Immunschutz besteht. Wird hingegen zu früh nach einer durchgemachten Infektion geimpft, kann das zu einer Überstimulierung des Immunsystems führen – also das Risiko für Nebenwirkungen einer Impfung erhöhen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Mehr Nebenwirkungen nach Impfung Genesener

Das hat unter anderem eine Studie amerikanischer Forscher gezeigt. Die Wissenschaftler hatten die Immunantworten von 109 Probanden auf die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (von Biontech/Pfizer oder Moderna) beobachtet, von denen 41 in der Vergangenheit bereits eine Infektion durchgemacht hatten. Schon nach nur einer Impfdosis fanden sich im Blut der zuvor Infizierten zehnmal mehr Antikörper als bei den anderen Probanden nach Erhalt der zweiten Impfdosis: Ein Beleg für eine extrem starke Reaktion des Immunsystems. Auch traten bei ihnen deutlich mehr Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Kälteschauer, Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen auf.

In der Impfempfehlung der ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (Stiko) für die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna vom Januar steht, wer eine Infektion durchgemacht habe, solle „zunächst nicht geimpft werden”. Weiter heißt es in der Impfempfehlung, wenn nach Verabreichung der ersten Impfdosis eine Sars-CoV-2-Infektion festgestellt werde, solle die zweite Impfdosis vorerst nicht gegeben werden.

Nach Infektion sechs Monate mit Impfung warten

Inzwischen gibt das Institut neue Empfehlungen. Auf seiner Internetseite rät das RKI mittlerweile auch zu einer Impfung Genesener. Diese sollten aber „zur Vermeidung überschießender Nebenwirkungen und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels” erst etwa sechs Monate nach einer durchgemachten Infektion geimpft werden. Auch wenn es nach Erhalt der ersten Impfdosis zu einer Infektion kommt, solle man sechs Monate mit dem Verabreichen der zweiten Dosis warten.

Was aber, wenn man infiziert war, ohne es zu bemerken? Feststellen ließe sich das nur über eine Antikörperbestimmung im Blut. Nach den bisher vorliegenden Daten gebe es „keinen Hinweis darauf, dass die Impfung nach bereits unbemerkt durchgemachter Sars-CoV-2-Infektion eine Gefährdung darstelle”, so das RKI. Daher sei eine Antikörperbestimmung vor der Impfung „nicht erforderlich.”

Keine zweite Impfdosis für Genesene

Anzeige

Wer vermutet, dass er bereits mit dem Coronavirus infiziert war, kann aber trotzdem auf eigene Initiative eine Blutuntersuchung auf Antikörper durchführen lassen. Der Arzt kann diese veranlassen und Labore bieten sie als Selbstzahlerleistung an. Empfohlen wird eine solche Untersuchung, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, dass man erkrankt war, aber kein PCR-Test durchgeführt wurde. Ein positiver Antikörpernachweis bedeutet dabei aber nicht, dass man dauerhaft vor einer neuen Infektion geschützt ist.

Ein anderes Vorgehen als das RKI empfiehlt die französische Gesundheitsbehörde Haute Autorité de Santé (HAS). Sie spricht sich dafür aus, dass Personen, die bereits an Covid-19 infiziert waren, nur eine Impfdosis erhalten sollen. Und zwar frühestens drei, besser sechs Monate nach einer Infektion. Eine Antikörperuntersuchung des Bluts zur Bestimmung des Immunstatus ist dabei auch in Frankreich nicht vorgesehen. Gelten soll die Regelung für alle, bei denen die Infektion durch eine PCR-Untersuchung oder einen Antigentest nachgewiesen wurde.

Die HAS beruft sich darauf, dass ehemals Infizierte nach dem Erhalt nur einer Dosis mindestens genauso gut geschützt sind wie Personen, die noch nicht infiziert waren, aber zwei Impfdosen erhalten. Ein große Zahl Impfdosen könnte dadurch eingespart werden: Bei rund 3,4 Millionen Franzosen wurde laut einem Bericht der Zeitung „Le Monde” in der Vergangenheit bereits eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt.