So viele wie nie zuvor: Spanien meldet Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Madrid. Spanien hat so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Montagabend 214.619 neue Fälle. Die 14-Tage-Inzidenz stieg damit auf 1206 pro 100.000 Einwohner. Auf dem Höhepunkt der Januar-Welle, von der bisher die meisten Menschen in Spanien betroffen waren, lag die Inzidenz bei 900.

Regionen erwägen Einschränkungen

Für den explosionsartigen Anstieg wird vor allem die Omikron-Variante des Coronavirus verantwortlich gemacht, die sich laut Wissenschaftlern schneller ausbreitet als frühere Varianten. Allerdings ist die Zahl der infizierten Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, verhältnismäßig geringer als bei früheren Ausbrüchen. Offiziellen Daten zufolge sind 7,5 Prozent der spanischen Krankenhausbetten und 18 Prozent der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Seit dem 23. Dezember starben nach offiziellen Angaben 120 Menschen an der Infektion.

Als Reaktion auf die steigenden Fallzahlen erwägen einige spanische Regionen nun Beschränkungen, gegen die sie sich vor einer Woche noch wehrten. Die Behörden schrieben bisher nur das Tragen von Masken im Freien vor. Unter anderem die Regionen Navarra, Aragón und Kantabrien im Norden des Landes schränken jetzt das Nachtleben ein, verhängen Ausgangssperren oder erwägen Obergrenzen für Treffen von Mitgliedern verschiedener Haushalte.