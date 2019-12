Smombie-Alarm: Immer mehr Menschen verletzen sich wegen Smartphones

Anzeige

New Jersey. Der Kopf ist leicht nach vorn gebeugt, der Zeigefinger scrollt auf dem Display. Ob in der Fußgängerzone, in der U-Bahn oder vor dem Auto-Lenkrad - wir alle daddeln ständig und überall am Handy. Besonders gefürchtet im Straßenverkehr: Menschen, die ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen, weil sie so sehr mit ihrem Smartphone verschmelzen. Dafür gibt es seit 2015 sogar ein Kunstwort: Smombie. Der Langenscheidt-Verlag wählte es damals zum Jugendwort des Jahres.

Dass dieser dominierende Lifestyle der Gegenwart wirklich gefährlich werden kann, zeigt eine neue Studie, die ein Team der New Jersey Medical School Anfang Dezember in der Fachzeitschrift "JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery" veröffentlicht hat. Die Zahl der Kopf- und Nacken-Verletzungen wegen des Gebrauchs mobiler Endgeräte hat bei Spaziergängern und Autofahrern laut der Erhebung in den letzten 20 Jahren stark zugenommen.

Handy-Abhängigkeit erhöht das Verletzungsrisiko

Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass durch die zunehmende Abhängigkeit von Mobiltelefonen in der modernen Lebensweise Maßnahmen zur Aufklärung und Förderung sicherer Praktiken für die Verwendung dieser Geräte erforderlich sind. Aus der Studie der New Jersey Medical School

Das zeigt eine stichprobenartige Untersuchung von 100 US-Datenbanken aus den Jahren 1998 bis 2017, die der Forscher Roman Povolotskiy und weitere Kollegen unter die Lupe nahmen. Die häufigsten Diagnosen bei einem Handy als Verletzungsursache seien Risswunden (26,3 Prozent), Prellungen (24,5 Prozent) und innere Organverletzungen (18,4 Prozent) gewesen. Viele der Fälle seien auf Ablenkung zurückzuführen - etwa durch eine eingehende SMS-Nachricht während eines Spaziergangs, schreiben die Wissenschaftler.

Besonders gefährdet sind laut der Datenauswertung junge Menschen zwischen 13 und 29 Jahren. Mehr als 50 Prozent der Verletzten entstammten dieser Altersklasse. "Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass durch die zunehmende Abhängigkeit von Mobiltelefonen in der modernen Lebensweise Maßnahmen zur Aufklärung und Förderung sicherer Praktiken für die Verwendung dieser Geräte erforderlich sind", resümieren die Wissenschaftler.

Spezielle Unfallstatistiken zu Verkehrsunfällen mit Fußgängern am Smartphone gibt es für Deutschland nicht. Allerdings nutzen laut einer Allianz-Studie (April 2019) 45 Prozent der Fußgänger beim Überqueren der Straße ihr Mobiltelefon, 66 Prozent telefonieren beim Gehen. Und der Auto-Club "Mobil in Deutschland e.V." kam in einer Verkehrszählung zu dem Ergebnis, dass jeder 15. Autofahrer im innerstädtischen Verkehr während der Fahrt sein Smartphone in der Hand hat.

Unfallrisiko Smartphone: Grundregeln im Straßenverkehr beachten

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Grundregel der Straßenverkehrsordnung

Für Autofahrer und Radfahrer in Deutschland gilt seit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung 2017: Nicht nur Telefonieren ist verboten. Anrufe ablehnen, Nachrichten tippen, die Uhrzeit checken auf dem Display sind ebenso tabu. Einzige Ausnahme: "Smartphone, Tablet und Co. dürfen Sie nur mehr während der Fahrt benutzen, wenn Sie sie nicht in der Hand halten, sondern diese sich in einer Halterung befinden", erklärt der ADAC auf seiner Homepage.

Allerdings nur kurz und soweit es die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisse erlauben. Erst wenn der Motor aus ist, darf das Smartphone ausgiebig gecheckt werden. Wer bei Verstößen erwischt wird, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Beim Radfahren sind es 55 Euro. Fußgänger dürfen ihr Handy laut Straßenverkehrsordnung allerdings jederzeit zücken. "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht", heißt es dort allerdings ganz grundsätzlich.

Handyverbot für Fußgänger in Litauen und Honolulu

Nur ein Land in der EU hat bislang eine Verordnung erlassen, die Fußgängern verbietet, ihr Telefon beim Überqueren der Straße zu nutzen: Litauen. Wer dort als Smombie erwischt wird, dem droht ein Bußgeld in Höhe von zwölf Euro. Auch die Behörden im hawaiianischen Honolulu hatten vor zwei Jahren genug, in der Stadt wird ein Bußgeld ausgeteilt, wenn jemand spazierend und am Handy surfend im Straßenverkehr unterwegs ist.