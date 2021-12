Sinkender Immunschutz: Wann soll das Impfzertifikat ablaufen – und wie wird es verlängert?

Anzeige

Ohne Impfnachweis wird das Leben im öffentlichen Leben zunehmend schwieriger. Durch 2G, 3G und internationale Reisevorschriften müssen Geimpfte das digitale Zertifikat inzwischen immer häufiger im Alltag vorzeigen. Und während die Booster-Kampagne in Deutschland gerade erst so richtig anrollt, steht bald eine weitere wichtige politische Entscheidung an: Wie lange bleibt das Impfzertifikat eigentlich gültig?

Internationale Studien zeigen, dass der Immunschutz nach einer Impfung mit der Zeit wieder abnimmt, aber auch nicht plötzlich komplett verschwindet. Auch andere Bereiche des Immunsystems sind für den Schutz relevant. Technische Fragen sind ebenso zu klären – und dann verbreitet sich in diesen Tagen auch noch die womöglich den Immunschutz umgehende Omikron-Variante. Fünf Fragen und Antworten im Überblick:

1. Wie lange ist das digitale Impfzertifikat noch gültig?

Das digitale Impfzertifikat der Europäischen Union (EU) ist in Deutschland ab dem Ausstellungsdatum derzeit für ein Jahr gültig. Gezählt wird ab dem Tag, an dem die Grundimmunisierung abgeschlossen ist – bei den meisten Menschen ist das also das Datum der zweiten Impfung. Es handelt sich dabei um ein automatisches Ablaufdatum. Das Datum im Impfzertifikat sagt allerdings nichts über die Dauer des Impfschutzes gegen Covid-19 aus. Es wurde zu Beginn der Impfkampagne festgelegt, weil noch unklar war, wie lange der Immunschutz durch die Impfung ausreichend gewährleistet bleibt.

Rein technisch wäre es nun möglich, dieses digitale Zertifikat automatisiert zu verlängern. Die Anerkennung hängt dann an den jeweils geltenden Vorgaben der einzelnen EU-Staaten. Auf ein einheitliches Vorgehen haben sich die Mitgliedsstaaten bislang aber noch nicht geeinigt. Auch, inwiefern eine Booster-Impfung an die Verlängerung des Impfzertifikats gekoppelt werden könnte, ist noch unklar.

Österreich hat bereits eine Regelung getroffen: Impfzertifikate sind dort nicht mehr ein Jahr lang, sondern nur noch neun Monate gültig. Auch die EU-Kommission plädierte vergangene Woche für eine Geltungsdauer des digitalen EU-Impfzertifikats von neun Monaten. Ohne den Nachweis einer Booster-Impfung nach Ablauf dieser Frist würde das Dokument dann seine Gültigkeit verlieren.

2. Was plant Deutschland?

Die deutsche Regierung hat sich noch nicht dazu geäußert, was passiert, wenn das Zertifikat abläuft. Weil die Impfkampagne zu Beginn dieses Jahres losging, könnten im Januar 2022 die ersten Menschen davon betroffen sein. Auch hierzulande hat die Politik dann zwei Möglichkeiten: den Immunschutz nach Ablaufen der Frist weiter für gültig zu erklären – oder eine Auffrischimpfung als Voraussetzung für die Verlängerung einzuführen.

Der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich zu einer möglicherweise verpflichtenden Auffrischungsimpfung zuletzt noch zurückhaltend. „Wir diskutieren über die Frage, wann es so ist, dass die alte Impfung nicht mehr den vollständigen Impfschutz gewährleistet“, sagte er im ZDF-„heute-journal“. Forschende würden derzeit die Auffassung vertreten, dass es nach sechs Monaten „dringend erforderlich“ sei, eine neue Impfung zu bekommen.

Laut „Bild“ erklärte Scholz in einem schriftlichen Vorschlag: „Weil der Schutz der Impfung über die Zeit deutlich nachlässt, wird der Impfstatus perspektivisch nach sechs Monaten seine Anerkennung als vollständiger Impfschutz verlieren.“ Um künftig dann weiterhin als vollständig geimpft zu gelten, müssten sich doppelt geimpfte Menschen nach einer Übergangsfrist boostern lassen.

3. Was ist zur Dauer des Impfschutzes inzwischen bekannt?

Auch ein Jahr nach den ersten Impfungen gibt es noch keine endgültigen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, wie sich der Impfschutz gegen Covid-19 und eine Infektion langfristig hält und verändert. Es gibt bislang nur Hinweise aus internationalen Studien und Beobachtungsdaten. Eines hat sich aber schon zeigen können: Zweimal geimpft und für immer verlässlich geschützt – so leicht macht es den Menschen das Coronavirus sehr wahrscheinlich nicht.

Die Impfstoffe, die gegen den Krankheitserreger zur Verfügung stehen, schützen zwar zunächst allesamt nach zwei Impfdosen gut vor Infektionen, schwerer Erkrankung und Tod. Allerdings haben Laboruntersuchungen gezeigt, dass mit der Zeit relevante neutralisierende Antikörper schwinden können – insbesondere bei Älteren und Menschen mit Immunschwäche, aber auch bei Immungesunden. Auch die zunehmende Zahl der Impfdurchbrüche unter Geimpften ist ein Hinweis darauf, dass der Schutz mit der Zeit nachlässt. Auch die Ausbreitung von Virusvarianten wie Delta haben den ursprünglichen Schutz verringert.

Forschende aus Schweden haben beispielsweise in einem Preprint untersucht, dass der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer anfangs eine mehr als 90-prozentige Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen hatte, die schrittweise abnahm. Vier bis sechs Monate später betrug der Schutz noch 47 Prozent; nach sieben Monaten sei mit 23 Prozent keine Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen mehr festgestellt worden. Auch bei den Impfstoffen von Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson nahm der Schutz ab. Ähnliche Beobachtungen macht auch das Robert Koch-Institut für Deutschland.

Unklar ist aber noch, wie schnell und wie stark das Sinken der Antikörperspiegel bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausfällt – und was dieser Abfall konkret für das Schutzlevel bedeutet. Denn es gibt auch noch andere für den Immunschutz wichtige Komponenten des Immunsystems, die durch die Impfung auf das Coronavirus vorbereitet werden.

Deshalb ist trotz sinkender Antikörper auch der Immunschutz sechs Monate nach Grundimmunisierung nicht plötzlich komplett weg, Der Schutz vor schwerer Erkrankung erwies sich beispielsweise in der Untersuchung aus Schweden auch neun Monate nach der Grundimmunisierung als weitgehend stabil – zumindest bei immungesunden Menschen.

4. Was hat das Impfzertifikat nun mit der Booster-Impfung zu tun?

Es sieht nach bisherigen Erkenntnissen also so aus, dass der Impfschutz zwar nicht komplett wieder verschwindet, aber möglicherweise nicht mehr ausreicht, um verlässlich zu wirken. Vor diesem Hintergrund wäre es nachvollziehbar, dass politische Entscheidungstragende die Verlängerung des Impfzertifikats an eine Auffrischimpfung koppeln. Denn diese ist die Lösung für diese Unsicherheit. Dadurch erhöht sich das Level relevanter Antikörper wieder – und ein erhöhter Schutz vor Infektion, Krankheit und Tod stellt sich erneut ein.

Insbesondere über 70-Jährige, Menschen mit Immunschwäche und Personen, die viel Kontakt zu Risikogruppen haben, sollten den Impfschutz der Ständigen Impfkommission (Stiko) zufolge rund sechs Monate nach der letzten Impfung auffrischen. Aber auch allen anderen über Zwölfjährigen wird der Booster nach sechs Monaten empfohlen.

5. Welchen Einfluss könnte Omikron auf den Impfschutz haben?

Unter Fachleuten glaubt im Moment niemand, dass die Impfung plötzlich komplett nutzlos wird. Prof. Jörg Timm, Virologe

Seit einigen Tagen versetzt das Auftauchen einer neuen Virusvariante die Welt in Sorge: Omikron. Das Set der Mutationen lässt vermuten, dass der Immunschutz bei dem veränderten Virus möglicherweise noch stärker abnimmt als bei Delta. Bewiesen ist das aber noch nicht. Komplett ungeschützt wären Geimpfte aber wahrscheinlich auch bei Omikron nicht.

„Unter Fachleuten glaubt im Moment niemand, dass die Impfung plötzlich komplett nutzlos wird“, erklärte der Virologe Jörg Timm vom Universitätsklinikum Düsseldürf im RND-Gespräch. „Die Impfung ist nicht wie ein Schalter, der plötzlich an- oder ausgeschaltet wird.“ Auch er verweist darauf, dass es neben Antikörpern weitere wichtige Komponenten des Immunsystems gibt. „Da ist es für das Virus deutlich schwieriger, zu entkommen.“ Der Booster werde weiterhin den Basissschutz erhöhen. Zudem arbeiteten die Hersteller Biontech und Moderna bereits an neu angepassten Vakzinen.