Sind Clubs und Bars Corona-Hotspots? – Betreiber widersprechen

Viele Menschen infizieren sich vermutlich im Nachtleben mit dem Coronavirus: Das zeigt zumindest eine Auswertung der Daten der Luca-App, die am Montag veröffentlicht wurde. Laut Daten gingen knapp drei Viertel aller Warnungen der Gesundheitsämter in Deutschland, die aus dem System der Luca-App im Oktober generiert wurden, an Bar- und Clubbesucher.

Clubcommission: Zahlen rücken Branche ins falsche Licht

Dem widersprechen nun die Clubbetreiber. In einer Mitteilung wehrt sich die Clubcommission, ein Verband der Berliner Club-, Party-und Kulturereignisveranstalter, gegen diese Darstellung. Sie kritisiert, „dass die Zahlen fälschlicherweise einen der wenigen Bereiche des öffentlichen Lebens in ein falsches Licht rücken, der seit Pandemiebeginn für einen besonders verantwortungsbewussten Umgang mit dem Infektionsgeschehen steht“.

Der Verband bezieht sich auf Kulturveranstaltungen und Partys, die unter 2G-Bedingungen stattgefunden haben. Dort haben nur geimpfte und genesene Personen Zutritt, die sich zudem mit der Luca-App auf der Veranstaltung einchecken müssen. Darauf würden die Veranstalter gewissenhaft achten.

Wo stecken sich viele Menschen an?

„Keine anderen Orte erfüllen ihre Pflicht der Anwesenheitsdokumentation so gewissenhaft wie die des Nachtlebens. Während der Einzelhandel laut Luca App vermeintlich sicher erscheint (nur ein Prozent der vom Gesundheitsamt verschickten Warnungen), wird hier mit wenigen Ausnahmen gar keine Möglichkeit des Check-ins gegeben“, schreibt die Clubcommission. Da in vielen Bereichen des Alltags gar keine Daten erfasst würden, seien die nun veröffentlichten Zahlen nicht aussagekräftig.

Die Aussage des Verbands wird durch Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) gestützt. Das RKI erhebt jede Woche, wo sich Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Allerdings: In 95 Prozent der Fälle ist unklar, wo sich eine Person infiziert hat.

Die wenigen verfügbaren Zahlen legen dar, dass die meisten Personen (4374 Menschen bzw. 46 Prozent) sich in der ersten Novemberwoche in privaten Haushalten angesteckt haben. Danach folgen Altenheime (1219 Menschen bzw. 12 Prozent). Nur 137 Fälle sind auf die Gastronomie und 307 Fälle auf die Freizeit zurückführbar. Sonderlich aussagekräftig sind diese Zahlen aber wegen der geringen Datenlage nicht.

Gaststättenverband appelliert an Betriebe

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) betont wie die Clubszene, dass Restaurants nachweislich keine Pandemietreiber seien. Dennoch appelliert Ingrid Hartges, Dehoga-Hauptgeschäftsführerin an die Gastronomiebetreiber gegenüber der dpa, sich an die Corona-Regeln zu halten. „Ohne Wenn und Aber: Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind von allen Betrieben einzuhalten. Dazu gehört insbesondere die konsequente Zugangskontrolle“, sagte Hartges. Die große Mehrheit in der Branche würde aber auf die Einhaltung der Regeln achten.

Corona-Ausbrüche in Clubs

Doch sind Besuche in Bars und Clubs wirklich so harmlos? Daran gibt es Zweifel. Denn regelmäßig gibt es Berichte von Corona-Ausbrüchen unter Partygästen. Ende Oktober kam heraus, dass es immer wieder Corona-Fälle unter Besucherinnen und Besuchern des Berghains in Berlin gegeben hat, die Partys unter 2G-Regeln besucht hatten.

Auch im Club Cuba in Münster kam es trotz der 2G-Regel zu 85 Neuinfektionen nach einer Feier im September. Ein Grund dafür ist, dass auch Geimpfte sich mit dem Coronavirus infizieren und es weitergeben können, wie die Forschung mittlerweile weiß.

Verstöße gegen 2G-Regel in Clubs

Zudem gibt es auch immer wieder Kritik an laschen Einlasskontrollen. In einer Diskothek in Friesoythe nahe Oldenburg in Niedersachsen waren Anfang November viele Gäste in den Innenraum gelassen worden, ohne dass ihr Impfstatus kontrolliert worden war. Zudem war die Obergrenze an Besuchern überschritten worden.

Auch in Hamburg musste ein Club bereits nach zwei Stunden schließen, weil einige Partygäste sowie ein Türsteher bei Kontrollen durch die örtliche Polizei trotz 2G-Regel keine Impfungen vorweisen konnten.

RKI: „Clubs und Bars sind Hotspots“

„Clubs und Bars sind Hotspots“, sagte auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in einer Videokonferenz mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer am Mittwochabend. „Aerosolübertragungen finden nun mal in Innenräumen statt.“ Er forderte deshalb die Politik auf, Bars und Clubs zu schließen. „Da habe ich keine Toleranz für“, sagte Wieler.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert indes höhere Strafen, wenn etwa in der Gastronomie ein Betrieb sich nicht an die 2G-Regel hält. „Wenn beispielsweise ein Restaurant 2G nicht kontrolliert und fällt dann auf, dann führt das zu sechs Wochen Schließung“, sagte Lauterbach in der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“.