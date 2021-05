Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun in allen Bundesländern unter 100

Anzeige

Laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun in allen 16 Bundesländern unter 100. Die Zahl beschreibt, wie viele Corona-Neuinfektionen es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern gegeben hat.

Am Sonntag hatte Thüringen noch oberhalb der 100er-Marke gelegen. Am Pfingstmontag wurde für das ostdeutsche Bundesland nun eine Inzidenz von 97 registriert. Thüringen ist damit immer noch das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Es folgen Sachsen (81) und Baden-Württemberg (80). Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Pfingstmontag bei 62,5.

Besonders niedrige Werte meldeten dagegen die norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein (30), Hamburg (35) und Mecklenburg-Vorpommern (40).

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, greift die sogenannte Bundesnotbremse nicht mehr. Dann darf zum Beispiel die Ausgangsbeschränkung wieder aufgehoben werden. Außerdem gelten dann mildere Kontaktbeschränkungen.