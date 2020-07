Sechs Monate Corona: So verlief die Pandemie bisher in Deutschland

Anzeige

Berlin. Ende Januar wurde die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt, mittlerweile sind mehr als 200.000 Fälle registriert. Der Umgang mit dem Coronavirus ist fast zur Normalität geworden. Menschen arbeiten in Kurzarbeit, im Homeoffice, Urlaub macht man zu Hause oder an der Küste und einen Mund-Nasen-Schutz hat man immer dabei. Doch in den vergangenen sechs Monaten ist so einiges passiert. Ein Rückblick.

27. Januar:

Die erste bestätigte Infektion in Deutschland. Eine chinesische Mitarbeiterin hatte das Virus ohne Symptome mit nach Deutschland gebracht. Zwei Wochen später ist der Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Bayern wieder gesund. 25./26. Februar: Erste nachgewiesene Fälle in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Nach und nach folgen weitere Bundesländer, am 10. März meldet Sachsen-Anhalt als letztes Land seinen ersten Fall. Nun gibt es Infektionen in jedem der 16 Bundesländer.

WHO spricht erstmals von Pandemie

8. März: Es wird bekannt, dass erstmals ein Deutscher im Zusammenhang mit Corona gestorben ist - ein 60-Jähriger, der nach Ägypten gereist war.

Es wird bekannt, dass erstmals ein Deutscher im Zusammenhang mit Corona gestorben ist - ein 60-Jähriger, der nach Ägypten gereist war. 9. März: In NRW gibt es die ersten Todesfälle innerhalb Deutschlands. Die Zahl der Infektionen steigt bundesweit auf mehr als 1000.

Bundeskanzlerin mahnt zu Solidarität

Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben für Arbeitnehmer

Erster Impfstoff wird in Deutschland getestet

Fußball ohne Zuschauer in den Stadien

Mehr als 200.000 Infektionen in Deutschland