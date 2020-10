Schwelle überschritten: Mehr als sieben Millionen Corona-Infektionen in Indien

Anzeige

In Indien hat die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Sonntag die Marke von sieben Millionen überschritten. Das Gesundheitsministerium in Neu Delhi meldete für den Zeitraum der vergangenen 24 Stunden 74.383 weitere Infektionsfälle und 918 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Indien dürfte nach Expertenansicht in den kommenden Wochen die USA als das Land mit den meisten bestätigten Infektionen überholen. Dort liegt die Zahl aktuell bei mehr als 7,7 Millionen, bei einer Einwohnerzahl von rund 330 Millionen.

Genesungsrate ist in Indien sehr hoch

Die Zahl der Infektionen nahm in Indien im Juli deutlich zu, im August wurden zwei Millionen neue Fälle und im September drei Millionen verzeichnet. Seit Mitte September hat sich die Ausbreitung des Virus allerdings verlangsamt. Im Oktober wurden bislang im Schnitt täglich mehr als 70.000 neue Fälle gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Genesungsrate mit 85 Prozent hoch; die Zahl der aktiven Fälle liegt demnach unter einer Million. In dem bevölkerungsreichen südasiatischen Leben leben fast 1,4 Milliarden Menschen.