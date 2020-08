Anzeige

Die Sommerferien neigen sich deutschlandweit dem Ende zu und der Schulstart steht bevor. Wie der trotz Pandemie aussehen soll, ist vielen ein Rätsel. Gerade die Maskenpflicht an Schulen steht dabei in der Diskussion. Gerrit Schnabel, Leiter der Abteilung Schulen in der Unfallkasse NRW erklärt im Interview, wie der Schulalltag funktionieren könnte.

Die Maskenpflicht an Nordrhein-Westfalens Schulen, gerade auch im Unterricht, sorgt für Diskussionen. Wie steht die Unfallkasse NRW dazu?

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen hat sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens inzwischen etabliert. Infolge der gestiegenen Infektionszahlen zum Schulbeginn in NRW kann ich nachvollziehen, dass das Ministerium für Schule und Bildung die Entscheidung für eine Erprobung der Maskenpflicht bis zum 31. August getroffen hat. Es ist im Alltag mit Schülerinnen und Schülern nicht durchführbar, einen Abstand von 1,50 Meter stringent einzuhalten. Ich weiß zwar auch aus eigener Erfahrung, dass das Tragen dieser Mund-Nase-Bedeckung nicht das Angenehmste ist, aber trotzdem gibt es meiner Ansicht nach keinen Grund zu großer Sorge. Jüngste Studien zeigen, dass eine Selbstvergiftung durch CO2 auszuschließen ist. Und in der Realität werden an den Schulen die Mund-Nase-Bedeckung ja nicht drei, vier, fünf Unterrichtsstunden am Stück getragen werden.

Aber in den weiterführenden Schulen gilt ja auch im Unterricht die Maskenpflicht.

Ja. Und auch im Grundschulbereich wird man nicht umhinkommen, die Mund-Nase-Bedeckung weitestgehend aufzulassen, weil ein Mindestabstand im Unterricht und bei der Betreuung im Lernalltag der Kinder schwerlich einzuhalten ist.

In den weiterführenden Schulen sprechen wir jetzt aber von bis zu acht, neun Stunden, in denen die Kinder die Masken tragen sollen. Können Kinder und Jugendliche über viele Stunden eine Maske tragen, ohne dass daraus ein Gesundheitsrisiko entsteht?

In der Praxis wird das Tragen an einem Stück nie mehr als 20, vielleicht 45 Minuten sein. So verantwortungsvoll werden Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern als auch mit sich selbst umgehen und für entsprechende Pausen sorgen. Davon gehe ich aus. Ich bin selbst Vater dreier Kinder im entsprechenden Alter und weiß aus Erfahrung, dass die Kinder das tolerieren. Allerdings, und das ist ein dringender Appell, muss man diese Pausenregelungen einführen. Man muss ja eh für eine gute Durchlüftung sorgen und dann kann man auch raus auf den Schulhof oder in den Pausenraum gehen und so für einen Wechsel der Maske oder eine kurze “Verschnaufpause” sorgen. Übrigens kann die Schule unter bestimmten Bedingungen vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zumindest zeitweise absehen. Voraussetzung ist aber in jedem Fall, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.

Wie soll das konkret aussehen? Alle 20 Minuten eine Pause?

Konkret sähe das so aus: Ich habe eine Doppelstunde Deutsch in der siebten Klasse und mache nach 20 Minuten eine Pause für zwei, drei Minuten und versuche mit den Schülerinnen und Schülern rauszugehen. Wenn ich entsprechende Möglichkeiten auch im Schulgebäude selbst habe und da den Mindestabstand selbst einhalten kann, dann kann ich auch da die Mund-Nase-Bedeckung mal kurz abnehmen und dann wieder in den Unterricht gehen.

Es dauert ja mehr als zwei, drei Minuten. Die meisten Gebäude sind nicht so konzipiert, dass alle schnell mal kurz rauskommen. Die müssen die Kinder erstmal durch drei Treppenhäuser …

Das kann sein. Aber wir werden auch definitiv keinen Unterricht haben, wie wir ihn vor dem 16. März hatten. Und vor den Bedingungen muss man gucken, was geht und was geht nicht. Das mit den Pausen wird sich aber einspielen. Dies setzt konkrete organisatorische Regelungen der Schulen voraus, zum Beispiel gestaffelte Pausenzeiten. Grundlage hierfür sind die Hygienekonzepte, die die Schulen entsprechend der Vorgaben des Landes NRW zu erstellen haben.

Aber die Maskenpflicht gilt ja überall, also auch auf dem Schulhof. Die Kinder dürfen also ihre Masken eigentlich auch dort nicht abnehmen.

Das ist ja eine Frage der Gefährdungsbeurteilung. Diese kann und soll auch die Ausnahmemöglichkeiten der Landesvorgaben berücksichtigen. Mit entsprechendem Abstand können die Schülerinnen und Schüler für eine kurze Verschnaufpause mit der Lehrkraft auf den Hof gehen und die Mund-Nase-Bedeckung kurz entlüften oder wechseln. Die Wirklichkeit wird doch so sein. Den Kindern soll auch die Möglichkeit gegeben werden, mal kurz durchzuatmen.

Viele Eltern und Kinder machen sich auch Sorgen vor den Risiken der Maskenpflicht. Pilzbefall in den Lungen, wegen durchfeuchteter Masken oder Atemnot - gerade bei dem Wetter. Wie bewerten Sie das?

Das sind ja nicht nur Sorgen der Eltern, sondern das ist auch eine Belastung, die etwa von Verkäufern getragen wird. Ich bin da ganz bei Ihnen, dass das sowohl psychologisch als auch physiologisch belastend ist. Aber genau deswegen ist es nötig, dass wir für eine Pausenregelung an den Schulen sorgen, die Entlastung schafft.

Wie hoch ist denn überhaupt das Risiko, etwa bei der Atemnot?

Ich kann letztlich auf Grundlage dessen, was mir bislang an Studien vorliegt und den Erfahrungen, die wir bei dem Gebrauch der Mund-Nase-Bedeckung an Schulen gesammelt haben, sagen, dass es machbar ist, wenn entsprechende Pausen eingehalten werden. Es ist ja klar, dass eine Mund-Nase-Bedeckung irgendwann gewechselt werden muss. Das Ministerium für Schule und Bildung verweist in seinen Verhaltensempfehlungen auch auf den hygienischen Umgang mit Mund-Nase-Bedeckungen. Dazu zählt zum Beispiel, dass eine durchfeuchtete Maske ausgetauscht werden muss.

Wo sehen Sie noch Risiken?

Wo wir als Unfallkasse ein bisschen Sorge haben, ist die unsachgemäße Verwendung von Desinfektionsmitteln. Diese müssen ordnungsgemäß gelagert werden. Problematisch ist es auch, wenn sich Schülerinnen und Schüler permanent die Hände mit Desinfektionsmitteln reinigen. Daher sind das Waschen mit Waschlotionen und Wasser sowie eine gute Hautpflege das probate Mittel der Zeit.

Und wie sieht es mit dem Lüften aus?

Der Raumlüftung kommt in Zeiten von Corona eine besondere Bedeutung zu. Entsprechend der Landesempfehlungen muss eine wirksame und regelmäßige Durchlüftung – mindestens alle 20 Minuten – sichergestellt sein. Wir haben viele Untersuchungen zur Raumluft in Schulen gemacht und gesehen: Es funktioniert grundsätzlich. Aber es gibt auch immer wieder hartnäckige Gerüchte, man dürfe die Fenster nicht öffnen. Die Schulleitung muss im Zusammenspiel mit dem Schulträger dafür Sorge tragen, dass die Fenster, die geöffnet werden können, auch geöffnet werden. Aber klar, jetzt an diesen Sommertagen wird es schwierig werden, für eine entsprechende Durchlüftung zu sorgen. Und wir werden definitiv Ende Oktober, Anfang November Probleme wieder andere Probleme bekommen, wenn die Temperaturen runtergehen. Da werden wir geeignete Pausenregelungen brauchen.