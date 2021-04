Saarland-Ampel springt auf „Gelb“: Das Modellprojekt könnte scheitern

Anzeige

Das Saarland weitet die Testpflicht weiter aus - nur wenige Tage nach ersten Lockerungen im Rahmen seines Modellprojekts. Während deutschlandweit die Infektionszahlen steigen oder auf hohem Niveau bleiben und der Bund das Infektionsschutzgesetz für einheitliche Regeln ändern will, hat das Bundesland am vergangenen Dienstag das Experiment mit ersten Öffnungen begonnen. Damit will die Landesregierung den Bürgern mehr Freiheiten ermöglichen. Allerdings steigen die Infektionszahlen nun wieder. Inzwischen liegen sie konstant oberhalb der politisch festgelegten Notbremse - was leichte Konsequenzen zur Folge hat.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Saarland nun drei Tage in Folge über 100 gelegen. Am Sonntag lag sie laut dem örtlichen Gesundheitsministerium bei 121,1, am Samstag bei 125, am Freitag bei 103,7. Die Corona-Ampel im Land springt damit gemäß Modell von „Grün“ auf „Gelb“. Die Öffnungen bleiben dabei trotzdem bestehen. Im Freien dürfen sich im Saarland beispielsweise weiterhin bis zu zehn Personen treffen, auch am Biertisch in der Außengastronomie, wenn sie negativ getestet worden sind. Ein Kinobesuch ist erlaubt, ebenso der Besuch im Fitnessstudio und das Fußballtraining im Freien, bei vorliegendem negativen Test.

Saarland-Modell: Stufe Gelb ist erreicht

Einzige Konsequenz durch die Stufe „Gelb“: Ab heute (Montag, 12. April) gilt laut Gesundheitsministerium eine erweiterte Testpflicht. Sprich: Auch wer zum Friseur will oder bei Einzelhändlern einkaufen möchte, braucht nun einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das war bei Stufe „Grün“ noch nicht notwendig. Nur Lebensmitteleinkauf, Bankbesuch und medizinische Behandlungen sind von der Testpflicht weiter ausgenommen. Wenn eine Überlastung des Gesundheitswesens droht, springt die Ampel dem Saarland-Modell zufolge auf „Rot“. Dann soll die Notbremse gezogen werden, also alle Öffnungsschritte zurückgenommen und ein konsequenter Lockdown eingeführt werden. Es ist nicht klar formuliert, was das konkret meint und ab welchem Wert dieser Fall eintritt.

Es kommt jetzt mehr denn je auf die Mitwirkung aller Menschen im Saarland an. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU)

„Wir haben zu Beginn des Saarland-Modells immer wieder betont, dass bei einem Anstieg der Infektionen weitere Testpflichten eingeführt werden und wir die Ursachen des weiteren Infektionsgeschehens genau analysieren“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) zur erweiterten Testpflicht. „Je mehr wir testen, desto mehr Infektionen decken wir auf - das wird uns in Kombination mit der digitalen Kontaktnachverfolgung helfen, die Infektionsketten schnell zu durchbrechen.“

Gemeinsam mit dem Landeskompetenzzentrum Infektionsepidemiologie am Universitätsklinikum des Saarlandes, Medizinern, Vertretern der Krankenhausgesellschaft, Ärztekammer und Rettungszweckverband wertet das Ministerium nach eigenen Angaben die aktuelle Situation aus. „Wir gehen auch weiterhin kein Risiko ein, sondern handeln umsichtig und mit Bedacht“, sagte Bachmann. „Es kommt jetzt mehr denn je auf die Mitwirkung aller Menschen im Saarland an.“

Schleswig-Holstein lockert auch

Auch Schleswig-Holstein zählt seit diesem Montag zu den Öffnern. Im hohen Norden liegt eine Reihe von Landkreisen relativ stabil unter 100. Deshalb darf dort die Außengastronomie wieder öffnen. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen an einem Tisch sitzen, Kinder nicht mitgezählt. Die Abstände müssen überall gewährleistet sein. Die Gastronomen müssen eine Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Medizinische Schutzmasken dürfen Gäste am Tisch abnehmen. Vorherige Schnell- oder Selbsttests werden empfohlen, sind aber keine Pflicht.

Womöglich könnten die auf Lockerungen setzenden Bundesländer allerdings schon bald dazu gezwungen sein, sich wieder stärker an der Inzidenz zu orientieren und dann sofort schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Das Infektionsschutzgesetz soll Anfang der Woche im Eilverfahren geändert werden, um bundeseinheitliche Vorgaben ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu ermöglichen. Damit wäre die „Notbremse“, die im Saarland bislang nicht nach festen Zahlen geregelt ist, zwingend zu ziehen. Bund und Länder hatten bereits Anfang März eine „Notbremse“ ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen vereinbart. Allerdings war sie zum Teil ignoriert worden. Diese Verbindlichkeit soll die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes garantieren.

Öffnungen in der dritten Welle: Sicherheit nicht garantiert

Corona-Experten aus der Wissenschaft äußerten sich zuletzt kritisch zu den Öffnungen inmitten der dritten Infektionswelle. „Die Verantwortung wird auf den Bürger abgewälzt“, sagte etwa Sandra Ciesek, die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, vergangene Woche Dienstag im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“. „Wenn geöffnet wird, muss dem Bürger klar sein, dass das nichts mit Sicherheit zu tun hat.“ Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, „dass das sicher ist“, sondern jeder müsse individuell entscheiden, sich auf diese Freiheiten einzulassen oder auf Vorsicht zu setzen. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wertete den Weg des Saarlandes als falsches Signal angesichts der weiter stark grassierenden Coronavirus-Pandemie.

Eine Dehoga-Umfrage zeigte zudem, dass nur ein kleiner Teil der Gastronomen im Saarland sofort Gebrauch von den ermöglichten Lockerungen macht und öffnet. Auch Biergarten- und Restaurantbetreiber David Sapong aus Saarbrücken verzichtet vorerst. Dem RND erklärte er, vorerst weiter auf das To-go-Geschäft im Biergarten zu setzen: „Alles weitere war uns in der jetzigen Situation einfach zu unsicher – wer weiß, ob die Politik in einer Woche entscheidet, dass es doch wieder einen harten Lockdown gibt und die Gastronomie wieder schließen muss“. Für dieses unkalkulierbare Risiko sei der Aufwand zu groß, Mitarbeiter müssten aus der Kurzarbeit geholt und neue Saisonkräfte eingestellt werden, neue Ware bestellt und die Kontaktnachverfolgung sichergestellt werden.