Russland, Indien, Großbritannien: Welche Folgen hat die Zunahme von Infektionen mit der Delta-Variante?

Anzeige

Anzeige

Die Delta-Variante des Coronavirus ist besonders ansteckend und geriet auch in den Verdacht, gefährlicher zu sein. So hatten schottische Forschende zunächst vermutet, dass der mutierte Erreger zu mehr Klinikeinweisungen führen könnte. Doch in den Ländern, in denen sich die Delta-Variante ausbreitet, zeigt sich aktuell ein anderes Bild: Obwohl die Inzidenzen teils deutlich steigen, nimmt die Zahl der schweren Verläufe dort nicht im gleichen Maße zu. Auch Todesfälle werden kaum noch beobachtet. Denn die meisten Personen der Risikogruppen sind inzwischen geimpft.

Eines der Länder, in denen die Delta-Variante inzwischen besonders verbreitet ist, ist Großbritannien. In 99 Prozent der Proben, die die britische Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) untersucht, wird sie inzwischen nachgewiesen. Mit der Ausbreitung der neuen Variante hatten auch die Fallzahlen zugenommen. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Großbritannien liegt nun wieder bei über 100 und ist damit zehnmal höher als Ende Juni im vergangenen Jahr.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Trotzdem werden weniger Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Nach den letzten verfügbaren Daten sind es etwa 225 pro Tag, Ende Juni 2020 waren es über 330 pro Tag gewesen. Auch die Zahl der Todesfälle ist verschwindend gering, in der vergangenen Woche wurden in Großbritannien gerade einmal 9 Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 pro Tag gemeldet. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es bis zu 70 täglich.

Anzeige

Risikogruppen sind geschützt

Die Erklärung ist einfach: Wie die britischen Behörden mitteilten, infizieren sich dort fast nur noch junge Menschen, die selten schwer erkranken. Ältere Personen und andere Risikogruppen sind hingegen zu einem großen Anteil geimpft, über 90 Prozent der 65-Jährigen in Großbritannien wurden immunisiert. Und wie Daten der PHE bestätigen, können die eingesetzten Vakzine schwere Verläufe auch bei der Delta-Variante wirksam verhindern. Obwohl sich der mutierte Erreger leichter überträgt, ist die Gefahr für die Bevölkerung inzwischen also geringer. Und selbst wenn die Infektionszahlen in Großbritannien weiter zunehmen sollten, wäre die Lage nicht mit der bei den vergangenen Infektionswellen vergleichbar.

Anzeige

Premierminister Boris Johnson hatte keine strengen neuen Maßnahmen verhängt. So bleiben Bars und Cafes in Großbritannien weiterhin geöffnet und das EM-Finale soll wie geplant vor einer großen Zuschauerzahl in London ausgetragen werden. Gegen den Widerstand aus seiner eigenen Partei hatte Johnson aber beschlossen, die noch geltenden Beschränkungen im Land um vier Wochen zu verlängern. So müssen Nachtclubs in Großbritannien weiterhin geschlossen bleiben und es gelten weiterhin bestimmte Kontaktbeschränkungen.

Portugal riegelt Lissabon ab

Auch Portugal begründete vor wenigen Tagen Restriktionen mit dem Auftreten der Delta-Variante. Das Land riegelte über das vergangene Wochendende seine Hauptstadt ab. Damit sollte verhindert werden, dass sich die Variante ausbreitet, die im Großraum die Lissabon für etwa 60 Prozent der Infektionen verantwortlich gemacht wird und in anderen Regionen des Landes seltener vorkommt. Die portugiesische Regierung, die das Land gerade erst wieder für den Tourismus geöffnet hatte, war dem Vorwurf gefallen ausgesetzt, zu übertreiben.

In Portugal werden zwar seit dem Auftreten der Delta-Variante wieder mehr Fälle gemeldet. Doch obwohl die Zahl der Neuinfektionen bereits seit Mitte Mai gestiegen ist, gibt es nicht mehr Todesfälle. Pro Tag werden landesweit in Portugal gerade einmal vier an oder mit Corona Verstorbene registriert. Auch in den Krankenhäusern ist lediglich ein leichter Anstieg der Patienten mit Covid-19 zu beobachten. Der Grund hierfür dürfte auch in Portugal die Impfung der Risikogruppen sein.

Indisches Gesundheitssystem brach zusammen

In Indien, wo die Delta-Variante zuerst entdeckt worden war, hatte sie ebenfalls zu einem Anstieg der Inzidenzen geführt. Die medizinische Versorgung brach an einigen Orten zusammen − einer der Gründe, warum die Delta-Variante auch in anderen Ländern gefürchtet wurde.

Doch für die dramatische Situation in bestimmten Regionen Indiens waren wohl weniger die neuen Eigenschaften des Erregers als vielmehr das marode und unterfinanzierte Gesundheitssystem verantwortlich. Einer Zunahme der Fälle war es nicht gewachsen, obwohl die offizielle 7-Tages-Inzidenz in Indien nie höher als 200 lag. Es fehlte an Betten und Sauerstoff, die schlechte allgemeine Gesundheitsversorgung macht viele Arme im Land ohnehin bereits anfälliger für Krankheiten.

Im Vergleich mit anderen Ländern ist die Sterberate in Indien aber trotzdem nicht höher. Gemeldet wurden bis zu 4000 Tote pro Tag, dabei gehört Indien mit 1,2 bis 1,4 Milliarden Einwohnern zu einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet starben dort zu keinem Zeitpunkt mehr Menschen an oder mit Corona als in Deutschland im März diesen Jahres. Zudem scheint der Anstieg der Inzidenzen nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Genauso steil wie die Infektionszahlen zugenommen hatten, nehmen sie derzeit wieder ab. Seit Anfang Juni sind Märkte und Einkaufshallen in Indien wieder geöffnet, die zuvor geschlossen worden waren.

Moskau will zur Impfung verpflichten

Anders als in Großbritannien oder Portugal waren in Russland der Zunahme der Delta-Variante nicht nur ein Anstieg der Infektionszahlen sondern auch steigende Todeszahlen gefolgt. In Moskau sollen Arbeitgeber nun verpflichtet werden, ihre Angestellten im Dienstleistungsbereich zu impfen. Dabei wäre eine mögliche Erklärung, dass ausgerechnet der russische Impfstoff Sputnik eben nicht ausreichend vor der Delta-Variante schützt. Die Wirksamkeit der Vakzine war in der Vergangenheit von Experten wiederholt angezweifelt worden. In der EU ist sie bisher noch nicht zugelassen.