Kein Bett mehr frei: Rumänien schickt Covid-Patienten wegen überfüllter Intensivstationen nach Ungarn

Bukarest. Wegen überfüllter Intensivstationen schickt Rumänien schwer kranke Covid-19-Patientinnen und -Patienten zur Behandlung ins Nachbarland Ungarn. Wie das Gesundheitsministerium in Bukarest am Donnerstag mitteilte, waren die ersten zehn von ihnen, die intensivmedizinische Betreuung benötigen, bereits in Begleitung von Ärzteteams unterwegs. Ungarn habe sich bereit erklärt, 50 Patientinnen und Patienten zu übernehmen.

Rumänien gehört EU-weit zu den Ländern mit der dramatischsten Corona-Lage. Am Donnerstag war keines der landesweit 1593 Betten auf Intensivstationen mehr frei, die für Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, reserviert sind. Sogar in der Hauptstadt Bukarest warten Patientinnen und Patienten oft tagelang in Krankenhaus-Korridoren auf freie Plätze in Intensivstationen und werden dort nur notdürftig versorgt, wie Medien berichteten.

Bevölkerung in Rumänien skeptisch gegenüber Impfungen – wer ist verantwortlich?

Die 14-Tage-Inzidenz steigt seit Wochen steil an und lag zuletzt bei rund 860 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nur knapp 35 Prozent der Rumänen haben den vollen Corona-Impfschutz. Kritikerinnen und Kritiker werfen der Regierung vor, zu wenig für das Impfen geworben zu haben. Die Regierung wiederum macht aggressive Medienkampagnen der Impfgegnerinnen und -gegner für den mangelnden Impfwillen verantwortlich.